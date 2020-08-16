Додано: Нед 16 сер, 2020 22:07

Турция снова оказалась в эпицентре валютного кризиса из-за резкого сокращения доходов от экспорта, истощения резервов ЦБ и коронавирусного коллапса в туристической отрасли.Турецкая лира начала август стремительным падением, потеряв 4,1% за два дня. На торгах в четверг курс достиг отметки 7,29 лиры за доллар, обновив абсолютный антирекорд.Власти Турции избрали «очень рискованную стратегию» ответа на кризис, говорит главный экономист Института международных финансов Робин Брукс. Турецкий ЦБ снизил процентные ставки, а столкнувшись с оттоком капитала, начал «палить» миллиарды долларов из резервов, продавая валюту на рынке, чтобы поддержать лиру.По подсчетам Reuters, ЦБ и государственные банки с прошлого года реализовали около 110 млрд долларов для стабилизации лиры, причем продажи ускорились в последние недели.Начав год с 81 млрд долларов в ЗВР, к июлю центробанк Турции имел уже только 51 млрд. Если же исключить из этой суммы кредиты иностранных ЦБ фактический объем ЗВР Турции отрицательным - то есть центробанк был должен больше, чем имел на 13,5 млрд долларов, оценивает бывший советник Минфина страны Мафли Эгильмез.Правительство Турции вело переговоры о получении валютных кредитов с Британией и Японией, но тщетно. На помощь пришел Катар, предоставивший турецкому ЦБ своп-линию на 10 млрд долларов (размер свопа увеличили с 5 до 15 млрд долларов).Эти деньги помогли остановить обвал лиры в мае и стабилизировать курс в июне и июле около 6,95 лиры за доллар. Но в августе валюта, похоже, кончилась, и лира отравилась в крутое пике.«Причины девальвационного давления носят в основном фундаментальный характер: недостаточно жесткая борьба центрального банка с инфляцией и отрицательные реальные процентные ставки», - говорит аналитик Commerzbank Антье Прэфке.За год турецкий ЦБ снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта, до 8,25% годовых, и держит ее ниже уровня инфляции. Такая стратегия была бы оправдана, если бы реализовался сценарий с быстрым отскоком экономики от дна и восстановлением туристического потока, говорит Феникс Кален, аналитик по развивающимся рынкам Societe Generale.Но его не происходит: загрузка отелей составляет 30-40% от нормы, в то время как в Турции ежедневно фиксируется по 900 случаев Сovid-19, а общее число заболевших перевалило за 230 тысяч. Спад турпотока составил 75% за первое полугодие и 96% - в июне.Рынок кричит, что Турции надо повышать процентную ставку, но для властей это будет равносильно признанию, что вся стратегия последних лет была ошибкой, рассуждает стратег Rabobank по валютам EM Петр Матыс.Вместо этого, скорее всего, будут введены жесткие ограничения на покупку долларов для турецких резидентов, а кроме того - повышены налоги на валютные операции, считает Матыс.