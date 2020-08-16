Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Турция снова оказалась в эпицентре валютного кризиса из-за резкого сокращения доходов от экспорта, истощения резервов ЦБ и коронавирусного коллапса в туристической отрасли. Турецкая лира начала август стремительным падением, потеряв 4,1% за два дня. На торгах в четверг курс достиг отметки 7,29 лиры за доллар, обновив абсолютный антирекорд. Власти Турции избрали «очень рискованную стратегию» ответа на кризис, говорит главный экономист Института международных финансов Робин Брукс. Турецкий ЦБ снизил процентные ставки, а столкнувшись с оттоком капитала, начал «палить» миллиарды долларов из резервов, продавая валюту на рынке, чтобы поддержать лиру. По подсчетам Reuters, ЦБ и государственные банки с прошлого года реализовали около 110 млрд долларов для стабилизации лиры, причем продажи ускорились в последние недели. Начав год с 81 млрд долларов в ЗВР, к июлю центробанк Турции имел уже только 51 млрд. Если же исключить из этой суммы кредиты иностранных ЦБ фактический объем ЗВР Турции отрицательным - то есть центробанк был должен больше, чем имел на 13,5 млрд долларов, оценивает бывший советник Минфина страны Мафли Эгильмез. Правительство Турции вело переговоры о получении валютных кредитов с Британией и Японией, но тщетно. На помощь пришел Катар, предоставивший турецкому ЦБ своп-линию на 10 млрд долларов (размер свопа увеличили с 5 до 15 млрд долларов). Эти деньги помогли остановить обвал лиры в мае и стабилизировать курс в июне и июле около 6,95 лиры за доллар. Но в августе валюта, похоже, кончилась, и лира отравилась в крутое пике. «Причины девальвационного давления носят в основном фундаментальный характер: недостаточно жесткая борьба центрального банка с инфляцией и отрицательные реальные процентные ставки», - говорит аналитик Commerzbank Антье Прэфке. За год турецкий ЦБ снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта, до 8,25% годовых, и держит ее ниже уровня инфляции. Такая стратегия была бы оправдана, если бы реализовался сценарий с быстрым отскоком экономики от дна и восстановлением туристического потока, говорит Феникс Кален, аналитик по развивающимся рынкам Societe Generale. Но его не происходит: загрузка отелей составляет 30-40% от нормы, в то время как в Турции ежедневно фиксируется по 900 случаев Сovid-19, а общее число заболевших перевалило за 230 тысяч. Спад турпотока составил 75% за первое полугодие и 96% - в июне. Рынок кричит, что Турции надо повышать процентную ставку, но для властей это будет равносильно признанию, что вся стратегия последних лет была ошибкой, рассуждает стратег Rabobank по валютам EM Петр Матыс. Вместо этого, скорее всего, будут введены жесткие ограничения на покупку долларов для турецких резидентов, а кроме того - повышены налоги на валютные операции, считает Матыс.
"Если у вас под матрасами лежат сбережения в долларах, евро или золоте - идите в банки и меняйте их на турецкую лиру", - дал парадоксальный, но патриотический совет туркам их президент Реджеп Тайип Эрдоган в свете рекордного падения курса национальной валюты - лиры.
Впрочем, граждан его страны это не убеждает. Они активно меняют свои сбережения на доллары, раскручивая панику и новый виток девальвации.
В понедельник, 13 августа, курс впервые опустился до отметки 7 лир за доллар, хотя еще в апреле был на уровне 4 лир. И, говорят, что это не предел, и через пару дней "бакс" будет стоить уже 10 лир.
В целом с начала года турецкая лира потеряла больше трети своей стоимости...
Турецкая лира, по словам экспертов вышла на второе место по девальвации в этом году - после боливара Венесуэлы, в которой давно бушует экономическая катастрофа. В июне инфляция в стране поднялась выше 15% годовых. Это максимум за последние полтора десятка лет и рекорд среди других развивающихся экономик. Хуже ситуация только в Аргентине (26%) и в той же Венесуэле (тысячи процентов)...
С одной стороны, сказывается хронический отрицательный внешнеторговый баланс страны - превышение импорта над экспортом. Он покрывается за счет внешних заимствований (перед зарубежными банками долг достигает 100 миллиардов долларов), делая турецкую экономики напрямую зависимой от настроений иностранных кредиторов. И, естественно, ухудшение позиций для турецкого экспорта в США из-за американских санкций также здоровья лире не добавляет.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 16 сер, 2020 22:12, всього редагувалось 2 разів.
Турция отложила открытие школ из-за новых вспышек коронавируса. Турецкие школы откроются лишь 21 сентября во время постепенного перехода к очному обучению. Дистанционное обучение начнется 31 августа - в этот день ранее планировалось открытие школ.
та й Близький Сід - постійно нестабілна точка планети: під боком Сірія, Ірак, Іран, Ліван, конфлікт з Грецією за частину Кіпру... он в Бейруті гахнуло, чи то склад селітри, чи то база Хесболи.
это болезненная тема. У самого старший ребенок переведен на домашнее обучение. Я не решусь отправлять его в школу при этих раскладах. Мы живем сейчас в самой опасной точке мира по этому вопросу.
С другой стороны... знаешь чего акурт кипишует по поводу вставания на коленях? потому что его сын замечен в том, что стоит на коленях перед BLM. Видимо старик рефлексирует по этому поводу... Такими темпами у его сына будет скоро черный парень... Калифорния меняет людей.
это болезненная тема. У самого старший ребенок переведен на домашнее обучение. Я не решусь отправлять его в школу при этих раскладах. Мы живем сейчас в самой опасной точке мира по этому вопросу.
С другой стороны... знаешь чего акурт кипишует по поводу вставания на коленях? потому что его сын замечен в том, что стоит на коленях перед BLM. Видимо старик рефлексирует по этому поводу... Такими темпами у его сына будет скоро черный парень... Калифорния меняет людей.
В США з бабами напряг, а в Каліфорнії напряг в квадраті.
flyman написав:В США з бабами напряг, а в Каліфорнії напряг в квадраті.
Вообще нет. Это влияние пропаганды и неудачников, переехавших сюда. Авторитетно заявляю, что проблемы тут не с бабами, а с мужиками. Баб тут достаточно при этом они нормально за собой ухаживают и при этом зарабатывают. Но вот если при переезде контактировать только с эмигрантами... тогда проблема. В общем смотри. Баб много и они нормальные, а во многом и лучше украинок. Вся суть в том, что многие эмигранты у них не катируются. Вот нафига им какое-то бы*** с диким акцентом, которое не может нечего добиться по жизни? Женщины себя тут уважают и требуют нормального отношения к себе.