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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 сер, 2020 23:12
А что такое - львовскому парню слабО придумать тему про Ахметовых и Суркисов?
Я к ним отношения не имею.
Зачни тему, послушаем львовского легіня...
Ты в теме? Давай!
Расскажи как ЛИЧНО ты "поступил правильно и чего-то стоит."
Послушаю с интересом. Особенно про "чего-то стоит".
Начинай! Поделись с форумчанами.
Итак, слушаем kozlodoev - я придумал ПО ЕГО СОВЕТУ - новую тему:
"kozlodoev поступил правильно и чего-то стоит"
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
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akurt
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Додано: Нед 16 сер, 2020 23:27
Дед, нормальный человек не будет открыто в интернете рассказывать как он поступил. При чем делать это маниакально и с особым упорством. Ты ж сам посмотри, на любое слово - строчишь целую тирраду, потом постоянно редактируешь. Иногда даже даешь анонсы, а потом отказыаешься от текста. Видно что воспаленный мозг ищет выход. Постоянные перепады настроения, то он сам по себе, то он турецкий проект. А еще ж главное всех блокируешь, тем самым подтверждаешь теорию маниакальной шизофрении.
735 страниц самоутверждения и обзора цен на дорадо и йогурт. И это вместо отдыха на своем балконе, бассейне или на море. Километровые круглосуточные простыни о том, как Акурт поступил правильно. И все перед людьми, которых он не знает и впринципе знать не хочет.
Наверное так ты и не нашел жизненного спокойствия раз тут строчишь 24/7. Небось уже F5 сломал, пока я писал этот текст. Ведь в интернете кто-то не прав (в этот раз kozlodoev), да akurt?
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kozlodoev
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Додано: Нед 16 сер, 2020 23:33
Ты не юли, ты у нас на вес золота - РЕДКИЙ гость - всего 64 сообщения - а потому: сказал - так слово держи.
Новая тема (сам посоветовал):
"kozlodoev поступил правильно и чего-то стоит"
Итак:
- недвига
- стартап
- золотишко
- магазин
- ноу хау...
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 16 сер, 2020 23:34, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
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akurt
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Додано: Нед 16 сер, 2020 23:36
akurt написав:
Ты не юли, ты у нас на вес золота - РЕДКИЙ гость - всего 64 сообщения - а потому: сказал - так слово держи.
Новая тема (сам посоветовал):
"kozlodoev поступил правильно и чего-то стоит"
Итак:
- недвига
- стартап
- золотишко
- магазин
- ноу хау...
Ну надо же. Я в отличии от тебя, играю по своим правилам. А у тебя снова проснулись внутренние голоса, так-что можешь выпалить текст на, как минимум, 2000 слов в котором kozlodoev
поговорит с kozlodoev
.
Давай, у тебя это хорошо получается!
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kozlodoev
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Додано: Нед 16 сер, 2020 23:39
kozlodoev написав:
Ну надо же. Я в отличии от тебя, играю по своим правилам.
Ловлю на слове:
получается некто kozlodoev
МОЖЕТ играть по этим никому неизвестным правилам, а некто akurt
- не может?
Не темни, сам предложил тему. Hачинай.
Про самоутверждение
тоже можешь написать. Реально интересно.
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 16 сер, 2020 23:40, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
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akurt
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Додано: Нед 16 сер, 2020 23:41
akurt написав: kozlodoev написав:
Ну надо же. Я в отличии от тебя, играю по своим правилам.
Ловлю на слове:
получается некто kozlodoev
МОЖЕТ играть по этим никому неизвестным правилам, а некто akurt
- не может?
Не темни, сам предложил тему. Hачинай.
Про самоутверждение
тоже можешь написать. Реально интересно.
А как же оно тебя задевает. Акурт, давай больше знаков! Больше текста! Больше самоутверждения что Турция - это достойный финал. Бу-га-га
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kozlodoev
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Додано: Нед 16 сер, 2020 23:41
Напиши еще - чтобы уж совсем упасть ниже нижнего - про вонючий йогурт и гнилую рыбу.
Тогда точно будешь классным учеником Франта. Это ЕГО know-how - это ты купился на примитивный развод и примитивные слова.
Не хочешь падать низко - тогда:
Новая тема (сам посоветовал):
"kozlodoev поступил правильно и чего-то стоит"
Ну реально: поделить опытом, идеями, цифрами, расчётами, прогнозами...
Есть же что сказать?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
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akurt
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Додано: Нед 16 сер, 2020 23:45
Ото дед строчит, аж клава дымится ))) Дело в том, что ты сам в свои 60+ (или сколько там тебе) сомневаешься в целой своей жизни и лишь путем мнимого доминирования на форумах пытаешься сам себе что-то доказать.
Этот форум - это всего-лишь наркотик, который помогает тебе.
Больше знаков, больше текста!
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kozlodoev
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Додано: Нед 16 сер, 2020 23:49
kozlodoev написав:
Ото дед строчит, аж клава дымится ))) Дело в том, что ты сам в свои 60+ (или сколько там тебе) сомневаешься в целой своей жизни и лишь путем мнимого доминирования на форумах пытаешься сам себе что-то доказать.
Этот форум - это всего-лишь наркотик, который помогает тебе.
Больше знаков, больше текста!
это его подработка. он втюхивает доверчивым людям неликвидные метры в Турции.
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Понаехал
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Додано: Нед 16 сер, 2020 23:54
Новая тема (сам посоветовал):
"kozlodoev поступил правильно и чего-то стоит"
Ну реально: поделить опытом, идеями, цифрами, расчётами, прогнозами...
Есть же что сказать?
- ты риэлтор - дай обзор недвиги по Львову.
- ты бизнесмен - напиши, что создал/основал.
- ты психолог и уже 2 года ставишь диагнозы акурту - напиши, как открыл кабинет.
- ты владелец магазина - напиши о новинках организации торговли.
- ты девелопер - расскажи об инвестициях.
Двавай, не стесняйся.
Есть же какие-то достижения в жизни?
За сегодня 8 (восемь) сообщений на этой ветке - значит есть же интерес к зарубежной недвиге, поделись.
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 16 сер, 2020 23:56, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
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akurt
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