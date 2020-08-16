Додано: Нед 16 сер, 2020 23:27

Дед, нормальный человек не будет открыто в интернете рассказывать как он поступил. При чем делать это маниакально и с особым упорством. Ты ж сам посмотри, на любое слово - строчишь целую тирраду, потом постоянно редактируешь. Иногда даже даешь анонсы, а потом отказыаешься от текста. Видно что воспаленный мозг ищет выход. Постоянные перепады настроения, то он сам по себе, то он турецкий проект. А еще ж главное всех блокируешь, тем самым подтверждаешь теорию маниакальной шизофрении.



735 страниц самоутверждения и обзора цен на дорадо и йогурт. И это вместо отдыха на своем балконе, бассейне или на море. Километровые круглосуточные простыни о том, как Акурт поступил правильно. И все перед людьми, которых он не знает и впринципе знать не хочет.



Наверное так ты и не нашел жизненного спокойствия раз тут строчишь 24/7. Небось уже F5 сломал, пока я писал этот текст. Ведь в интернете кто-то не прав (в этот раз kozlodoev), да akurt?