Додано: Пон 17 сер, 2020 09:13

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ И ИНТЕРНЕТ ЗА ГРАНИЦЕЙ



Как известно, во всех странах мира, кроме Украины, стартовый пакет мобильной связи можно купить иностранцу только по предъявлению паспорта.

Поскольку вчера в Анталию прибыли мои приятели, которые имеют тут квартиру "2+1", встал вопрос об интернете в квартире.

Вариантов 2:

а) подключить интернет от провайдера - нужно заключить контракт на 1 год и платить тогда, когда и отсутствуешь.

б) купить стартовый пакет мобильной связи.

Мои приятели пошли по варианту б).

Я завез их в офис компании TurkTelecom, где они по предъявлению паспорта купили стартовый пакет.

Цена статового пакета немалая - так как выбран был максимальный по интернету пакет: 160 лир или 600 гривен.

В стартовый пакет, кроме минут голосовой связи, входит ежемесячно 40 Гб интернета.

Ежемесячная плата в дальнейшем - 30 лир или 112,50 гривны.

Были удивлены интернету 4,5G и тому, как инет "летает".



х х х

На 10-00 я везу их в Denizbank для открытия счетов в турецких лирах, долларах США и в евро.

Как и что получится - информация вечером.

Лира-доллар 7.3795.

Сказка!

Востаннє редагувалось akurt в Пон 17 сер, 2020 09:15, всього редагувалось 1 раз.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.