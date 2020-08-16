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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 17 сер, 2020 09:13
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ И ИНТЕРНЕТ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Как известно, во всех странах мира, кроме Украины, стартовый пакет мобильной связи можно купить иностранцу только по предъявлению паспорта.
Поскольку вчера в Анталию прибыли мои приятели, которые имеют тут квартиру "2+1", встал вопрос об интернете в квартире.
Вариантов 2:
а) подключить интернет от провайдера - нужно заключить контракт на 1 год и платить тогда, когда и отсутствуешь.
б) купить стартовый пакет мобильной связи.
Мои приятели пошли по варианту б).
Я завез их в офис компании TurkTelecom, где они по предъявлению паспорта купили стартовый пакет.
Цена статового пакета немалая - так как выбран был максимальный по интернету пакет: 160 лир или 600 гривен.
В стартовый пакет, кроме минут голосовой связи, входит ежемесячно 40 Гб интернета.
Ежемесячная плата в дальнейшем - 30 лир или 112,50 гривны.
Были удивлены интернету 4,5G и тому, как инет "летает".
х х х
На 10-00 я везу их в Denizbank для открытия счетов в турецких лирах, долларах США и в евро.
Как и что получится - информация вечером.
Лира-доллар 7.3795.
Сказка!
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 17 сер, 2020 09:15, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 09:18
greenozon - вже писав, але для Вас особисто повторюся: ви звикли жити серед брехні, тому в мене головний козир: пишу виключно правду про те, що мене оточує.
ЖОДНОГО разу ніхто і ніяк не міг і не зможе довести, що хоч щось з того, що я написав, якоимось чином скопійовано з інету і не є авторськими текстами.
Візьміть на озброєння мій козир: дарую!
Не живіть у брехні. Спробуйте.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 09:22
akurt написав:МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ И ИНТЕРНЕТ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Как известно, во всех странах мира, кроме Украины, стартовый пакет мобильной связи можно купить иностранцу только по предъявлению паспорта.
Я вот не понимаю. Почему этот персонаж постоянно врет?
В США не нужен паспорт для покупки стартового пакета. В аэропортах вообще можно купить припейд без каких либо документов. Лично брал в Чикаго в первый свой прилёт. Все по белому.
В РФ на любом базаре большом можно купить серую. На Шри-Ланке продают без документов- белый вариант.
В РБ паспорт не нужен(попросили ВНЖ у меня , но согласились на «временное разрешение на прибывание» годовое).
Акурт- жертва тоталитарной пропаганды Турции либо вообще не был за границей.
Акстись, Семёныч, хватит врать
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