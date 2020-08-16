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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 729730731732
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 20:42

"Фрукт" не читає повідомлення заблокованих. Навіщо? Ну невже всі вже не впевнилися, що НІЧОГО корисного не можуть написати ті, хто вкриває спамом гілку? Нуль на массу ж... Аллес капут...

У акурта є геніальна ідея:
Треба завести нову гілку
Проріцатєлі та гадалки чоловічого роду як фейс економістів/фінансистів

Здавалося б проста тема гілки:

"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"

Замість цього деякі панове в найкращих традиціях гадалок з привокзальної плоші Бердичева гадають на теми:
- чи поїв акурт зранку
- чи не наїде на нього податкова
- чи читає він дурниці від заблокованих ним
- чи не бреше він
- чи не працював він в КДБ
- чи не бігав він з кримінальним топором по вулицях
- чи не обманює він сиріт та одиноких матерів
- чи не подешевшає його нерухомість, враховуючи що наша здорожчала
- чи не копіює він байки з інтернету....

Що саме цікаве - в 100% випадків помиляються.

Панове, ну так же не можна: вас легко може обманути будь-яка циганка на привокзальній площі.
Ну прямо як діти...
І навіщо реєструвалися на Фінансовому форумі....

Нагадаю:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"
За підсумками дня міг би написати:
- чи вдалося іноземцю відкрити рахунок в турецькому банку
- чи дійсно мешканці Одеси легко та просто на власному авто попали в Анталію (випадкова зустірч на парковці із "нашими" з Одеси).
- чи дійсно можна взяти авто напрокат в Анталії та які "підводні камені"...
Але писати не буду - я ж все вигадую, та копіюю з інтернету...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
akurt
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