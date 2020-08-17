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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 17 сер, 2020 20:42
"Фрукт" не читає повідомлення заблокованих. Навіщо? Ну невже всі вже не впевнилися, що НІЧОГО корисного не можуть написати ті, хто вкриває спамом гілку? Нуль на массу ж... Аллес капут...
У акурта є геніальна ідея:
Треба завести нову гілку
Проріцатєлі та гадалки чоловічого роду як фейс економістів/фінансистів
Здавалося б проста тема гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"
Замість цього деякі панове в найкращих традиціях гадалок з привокзальної плоші Бердичева гадають на теми:
- чи поїв акурт зранку
- чи не наїде на нього податкова
- чи читає він дурниці від заблокованих ним
- чи не бреше він
- чи не працював він в КДБ
- чи не бігав він з кримінальним топором по вулицях
- чи не обманює він сиріт та одиноких матерів
- чи не подешевшає його нерухомість, враховуючи що наша здорожчала
- чи не копіює він байки з інтернету....
Що саме цікаве - в 100% випадків помиляються.
Панове, ну так же не можна: вас легко може обманути будь-яка циганка на привокзальній площі.
Ну прямо як діти...
І навіщо реєструвалися на Фінансовому форумі....
Нагадаю:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"
За підсумками дня міг би написати:
- чи вдалося іноземцю відкрити рахунок в турецькому банку
- чи дійсно мешканці Одеси легко та просто на власному авто попали в Анталію (випадкова зустірч на парковці із "нашими" з Одеси).
- чи дійсно можна взяти авто напрокат в Анталії та які "підводні камені"...
Але писати не буду - я ж все вигадую, та копіюю з інтернету...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
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akurt
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Додано: Пон 17 сер, 2020 22:08
akurt написав:
- чи дійсно можна взяти авто напрокат в Анталії
яким боком це до "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість?"
далі буде "Чи дійсно можна купити авто в Анталії"
потім "Чи дійсно можна вигулювати собаку в Анталії"
або "Чи дійсно можна пити йогурт в Анталії"
і т.д.
а тим часом ліра протестила рівень СІМСОРОК але не пробила.
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Вів 18 сер, 2020 00:53
Не хочеш писати - так не пиши, тебе ніхто не просить.
Хочеш - пиши.
Не хочеш - не пиши.
Дуже просто.
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ib_investor
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Додано: Вів 18 сер, 2020 02:58
Приятная новость для форумчан: невероятную активность на форуме проявляет ib_investor - зарегистрировавшийся в апреле участник форума - новичок фондового рынка США.
Купив самую дешевую из всех имеющихся дешевых путёвок на отдых за пределами Украины, он успешно осваивает будущую для инвестиций страну под названием Болгария.
akurt не скрывал и не скрывает своей ОЧЕНЬ низкой оценки вектора на Болгарию.
Тем ценнее выводы и направление действий форумчанина ib_investor.
Слушаем внимательно, записываем мысли в блокнот, ведем подсчет на калькуляторе, выкапываем имеющееся из-под груши и готовим чемоданы для переезда на житие в Болгарию.
А чего бы и нет?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
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akurt
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