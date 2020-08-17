Додано: Пон 17 сер, 2020 20:42

"Фрукт" не читає повідомлення заблокованих. Навіщо? Ну невже всі вже не впевнилися, що НІЧОГО корисного не можуть написати ті, хто вкриває спамом гілку? Нуль на массу ж... Аллес капут...



У акурта є геніальна ідея:

Треба завести нову гілку

Проріцатєлі та гадалки чоловічого роду як фейс економістів/фінансистів



Здавалося б проста тема гілки:



"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"



Замість цього деякі панове в найкращих традиціях гадалок з привокзальної плоші Бердичева гадають на теми:

- чи поїв акурт зранку

- чи не наїде на нього податкова

- чи читає він дурниці від заблокованих ним

- чи не бреше він

- чи не працював він в КДБ

- чи не бігав він з кримінальним топором по вулицях

- чи не обманює він сиріт та одиноких матерів

- чи не подешевшає його нерухомість, враховуючи що наша здорожчала

- чи не копіює він байки з інтернету....



Що саме цікаве - в 100% випадків помиляються.



Панове, ну так же не можна: вас легко може обманути будь-яка циганка на привокзальній площі.

Ну прямо як діти...

І навіщо реєструвалися на Фінансовому форумі....



Нагадаю:

"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"

За підсумками дня міг би написати:

- чи вдалося іноземцю відкрити рахунок в турецькому банку

- чи дійсно мешканці Одеси легко та просто на власному авто попали в Анталію (випадкова зустірч на парковці із "нашими" з Одеси).

- чи дійсно можна взяти авто напрокат в Анталії та які "підводні камені"...

Але писати не буду - я ж все вигадую, та копіюю з інтернету...

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.