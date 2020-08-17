Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Фрукт" не читає повідомлення заблокованих. Навіщо? Ну невже всі вже не впевнилися, що НІЧОГО корисного не можуть написати ті, хто вкриває спамом гілку? Нуль на массу ж... Аллес капут...
У акурта є геніальна ідея: Треба завести нову гілку Проріцатєлі та гадалки чоловічого роду як фейс економістів/фінансистів
Здавалося б проста тема гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"
Замість цього деякі панове в найкращих традиціях гадалок з привокзальної плоші Бердичева гадають на теми: - чи поїв акурт зранку - чи не наїде на нього податкова - чи читає він дурниці від заблокованих ним - чи не бреше він - чи не працював він в КДБ - чи не бігав він з кримінальним топором по вулицях - чи не обманює він сиріт та одиноких матерів - чи не подешевшає його нерухомість, враховуючи що наша здорожчала - чи не копіює він байки з інтернету....
Що саме цікаве - в 100% випадків помиляються.
Панове, ну так же не можна: вас легко може обманути будь-яка циганка на привокзальній площі. Ну прямо як діти... І навіщо реєструвалися на Фінансовому форумі....
Нагадаю: "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість" За підсумками дня міг би написати: - чи вдалося іноземцю відкрити рахунок в турецькому банку - чи дійсно мешканці Одеси легко та просто на власному авто попали в Анталію (випадкова зустірч на парковці із "нашими" з Одеси). - чи дійсно можна взяти авто напрокат в Анталії та які "підводні камені"... Але писати не буду - я ж все вигадую, та копіюю з інтернету...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
akurt написав:- чи дійсно можна взяти авто напрокат в Анталії
яким боком це до "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість?" далі буде "Чи дійсно можна купити авто в Анталії" потім "Чи дійсно можна вигулювати собаку в Анталії" або "Чи дійсно можна пити йогурт в Анталії" і т.д.
а тим часом ліра протестила рівень СІМСОРОК але не пробила.
Приятная новость для форумчан: невероятную активность на форуме проявляет ib_investor - зарегистрировавшийся в апреле участник форума - новичок фондового рынка США. Купив самую дешевую из всех имеющихся дешевых путёвок на отдых за пределами Украины, он успешно осваивает будущую для инвестиций страну под названием Болгария. akurt не скрывал и не скрывает своей ОЧЕНЬ низкой оценки вектора на Болгарию. Тем ценнее выводы и направление действий форумчанина ib_investor. Слушаем внимательно, записываем мысли в блокнот, ведем подсчет на калькуляторе, выкапываем имеющееся из-под груши и готовим чемоданы для переезда на житие в Болгарию. А чего бы и нет? Все же чуть лучше переезда в Беларусь. Bar Graph 2020 Rankings Data https://www.usnews.com/news/best-countries/bulgaria
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.