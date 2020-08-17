Додано: Вів 18 сер, 2020 13:12

ОТКРЫТИЕ СЧЕТА В ТУРЕЦКОМ БАНКЕ

(среда, 17 августа)

Исходные данные: гражданин Украины, ВНЖ еще нет (сегодня будем подавать заявление), есть Право собственности на квартиру, нотариально заверенный перевод заграничного паспорта, платежки-счета на электроэнергию и воду.



1. YapiKredit bank является одним из первых общенациональных коммерческих банков в Турции и четвертым по величине государственным банком в Турции по размеру активов. Он был основан в 1944 году.

Тщательное изучение всех документов - звонок в Головной офис - отказ.

Требование ВНЖ в Турции.



2. Türk Ekonomi Bankası A.Ş., сокращенно TEB, был основан в 1927 году частными инвесторами как региональный банк. Укрсиббанк относится к этой же группе банков. Предъявление ПЛатиновой карты Укрсиббанка (ноль реакции). Изучение документов. По турецкому ИНН - запрос данных - данные открылись - в данных нет прописки в Турции. Отказ.

Прописку (регистрацию адреса можно выполнить в Миграционной службе после получения ВНЖ).

Снятие в банкомате этого банка наличных 1500 лир (примерно 200 долларов) с карты Укрсиббанка без комиссии.



3. Denizbank (akurt - клиент с 2015). Является крупным частным банком в Турции. В настоящее время он принадлежит Emirates NBD.

В отделении два отличных парня-менеджера. Разговор на английском. Изучение всех документов. Предварительный запрос в Анкару. Ответ через 2 часа.

Повторный визит: предварительное согласие. Очень долгое внесение данных про доходы в Украине, про то, не собирается ли клиент открыть счет ради получения ВНЖ и потом забрать внесенные средства. Повторный запрос в Анкару. Ответ через 1 час: СОГЛАСНЫ.

Подписание Договора, офрмление карточки (чипованная, с возможностью бесконтакной оплаты, бесплатно, неименная (именную нужно ждать - не стали ждать), бесплатное ведение счетов, открытие счетов в турецких лирах, долларах США и в евро, активация карты, активация интернет-банкинга, внесение на счет наличных средств. Средства мгновенно появились на установленном на смартфоне одним их менеджеров приложении. Смена ПИН-кода через банкомат.

Проверка работоспособности карты. Проверка остатка средств на карте (доллары США), конвертация прямо в банкомате 1000 долларов США в турецкие лиры. Карта "привязана" к счету в турецких лирах.

Успех.

Востаннє редагувалось akurt в Вів 18 сер, 2020 13:16, всього редагувалось 1 раз.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.