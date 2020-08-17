Громадяни України мають право іздити і відпочивати куди завгодно.
Зовсім необов'язково зациклюватися на Туреччині і на Анталії.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 сер, 2020 06:09
Громадяни України мають право іздити і відпочивати куди завгодно.
Зовсім необов'язково зациклюватися на Туреччині і на Анталії.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 18 сер, 2020 06:13, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 18 сер, 2020 11:33
Как все уже убедились, главная задача флудеров этой ветки - ПОЛНАЯ ДЕЗИНФОРМАЦИЯ форумчан по вопросам приобретения недвижимости за рубежом.
Не покладая ни руков, ни ногов, и днем, и ночью они все пишут и пишут потоки глупостей.
А что на самом деле?
Вчера Институт статистики Турецкой республики опубликовал свежие данные по рынку недвижимости за июль месяц.
Я дополнил табличку.
Стамбул - куплено 1046 объектов недвижимости, Анталия - 615, Анкара (столица) - 230.
Делайте выводы сами.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 18 сер, 2020 11:38, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
Додано: Вів 18 сер, 2020 11:39
Как все уже убедились, главная задача флудеров этой ветки - ПОЛНАЯ ДЕЗИНФОРМАЦИЯ форумчан по вопросам приобретения недвижимости за рубежом.
Бал правит Frant, безвылазно сидящий в Киеве, и грустно глядящий на свои 2 хрущёвки, купленные в 2015 году за 106 000 долларов (с учетом ремонта и утепления торцевых стен) под сдачу.
Самый крупный специалист. Рекомендую прислушиваться. Ну, и делать выводы...
Интересующимся также поможет такой график:
Прикольная новость: вчера мои приятели, купившие новенькую "2+1" в 2019, знакомились с жильцами своего дома. В квартире 20 (всего в доме 20 (а не 200) квартир) дверь нам открыла "дама, приятная во всех отношениях" лет 50-ти. Заговорила на английском.
Сюрприз: гражданка Швейцарии (!!!).
Вот у Вас в соседях Frant, а у моих друзей - граждане Украины (Одесса, первый этаж), Великобритании (второй этаж), РФ (третий этаж), Швейцарии (четвертый этаж).
Востаннє редагувалось akurt в Вів 18 сер, 2020 11:50, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
Додано: Вів 18 сер, 2020 12:19
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Бlяха, я понимаю, если бы Акурта тролили бы люди, имеющие опыт с заграничной недвигой, но тут в натуре лезут персонажи исключительно с целью загадить ветку бесполезным флудом, что потом хрен найдешь что-то полезное
Додано: Вів 18 сер, 2020 13:12
ОТКРЫТИЕ СЧЕТА В ТУРЕЦКОМ БАНКЕ
(среда, 17 августа)
Исходные данные: гражданин Украины, ВНЖ еще нет (сегодня будем подавать заявление), есть Право собственности на квартиру, нотариально заверенный перевод заграничного паспорта, платежки-счета на электроэнергию и воду.
1. YapiKredit bank является одним из первых общенациональных коммерческих банков в Турции и четвертым по величине государственным банком в Турции по размеру активов. Он был основан в 1944 году.
Тщательное изучение всех документов - звонок в Головной офис - отказ.
Требование ВНЖ в Турции.
2. Türk Ekonomi Bankası A.Ş., сокращенно TEB, был основан в 1927 году частными инвесторами как региональный банк. Укрсиббанк относится к этой же группе банков. Предъявление ПЛатиновой карты Укрсиббанка (ноль реакции). Изучение документов. По турецкому ИНН - запрос данных - данные открылись - в данных нет прописки в Турции. Отказ.
Прописку (регистрацию адреса можно выполнить в Миграционной службе после получения ВНЖ).
Снятие в банкомате этого банка наличных 1500 лир (примерно 200 долларов) с карты Укрсиббанка без комиссии.
3. Denizbank (akurt - клиент с 2015). Является крупным частным банком в Турции. В настоящее время он принадлежит Emirates NBD.
В отделении два отличных парня-менеджера. Разговор на английском. Изучение всех документов. Предварительный запрос в Анкару. Ответ через 2 часа.
Повторный визит: предварительное согласие. Очень долгое внесение данных про доходы в Украине, про то, не собирается ли клиент открыть счет ради получения ВНЖ и потом забрать внесенные средства. Повторный запрос в Анкару. Ответ через 1 час: СОГЛАСНЫ.
Подписание Договора, офрмление карточки (чипованная, с возможностью бесконтакной оплаты, бесплатно, неименная (именную нужно ждать - не стали ждать), бесплатное ведение счетов, открытие счетов в турецких лирах, долларах США и в евро, активация карты, активация интернет-банкинга, внесение на счет наличных средств. Средства мгновенно появились на установленном на смартфоне одним их менеджеров приложении. Смена ПИН-кода через банкомат.
Проверка работоспособности карты. Проверка остатка средств на карте (доллары США), конвертация прямо в банкомате 1000 долларов США в турецкие лиры. Карта "привязана" к счету в турецких лирах.
Успех.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 18 сер, 2020 13:16, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
Додано: Вів 18 сер, 2020 13:17
Дежурные флудеры с мётлами на стреме!
Востаннє редагувалось akurt в Вів 18 сер, 2020 13:23, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
Додано: Вів 18 сер, 2020 13:21
Знову Акурт помиляється. Масові
"хрущовки" в Києві коштували 100000 Дол в 2007-2008. В 2010 вони коштували 60000- 65000 дол , в 2015 - 40000 дол.
Тобто знову пан Акурт чує дзвін, але не бачить, де він.
Пане Акурт, якщо не маєте точної інформації - не пишіть беліберду. Тому що виглядаєте посміховиськом.
на жаль, пан Акурт є головним постачальником дезінформації цієї гілки. Тому не варто надто вірити цьому пану.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 18 сер, 2020 13:26
Акурт, спасибо за информацию. Можно сделать вывод, что и без ВНЖ, не во всех банках, но тем не менее возможно открыть счёт?!
Додано: Вів 18 сер, 2020 13:27
т.е. 3 звонка в банки каждому менеджеру это сложнее чем зайти и ждать. Мда...
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