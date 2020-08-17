Додано: Вів 18 сер, 2020 14:14

Пас, так пас... Напомню: новая 3-к квартира - хоть и "полный фарш" - но требует - кроме мебели - невероятное количество мелочей.

Кроме этого, самая опасная вещь в мире - это запустить в супермаркет - ЛЮБОЙ - женщину.

Особенно с карточкой мужа.



Кроме этого, Вы вероятно забыли (Вам простительно, Вы знаете итальянский), что события происходят в стране, где НЕ ПОВЕРИТЕ - не говорят на украинском языке. Иногда на русском, и иногда - на английском.

Я хоть не знаю практически турецкий, но ключевые слова знаю и могу помочь приятелям.



Если можно, осветите свой эффективный день вчера в Киеве.



P.S. ОЧЕНЬ понравились слова: "..В 3 банка я бы не перелась это точно, даже по пути, достаточно звонка."

Давно так не смеялся...

Если можно, позвоните - с украинских операторов бесплатно звонок в Турцию - и узнайте, может ли иностранец открыть счет, например в Garantibank, вот телефон:

+90 212 318 18 18

Ответ мне будет интересен: приятели хотят открыть счета в разных банках. Жду ответ.

Востаннє редагувалось akurt в Вів 18 сер, 2020 14:21, всього редагувалось 1 раз.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.