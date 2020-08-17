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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 сер, 2020 13:28
Ув. Модератор, ну ради мира и спокойствия в этой ветке, заткните пожалуйста флудеров на сколь длительный срок, ну не возможно же читать из-за разлитых помоев в теме.
Додано: Вів 18 сер, 2020 13:39
Да, у нас получилось без ВНЖ, но есть Право собственности на квартиру.
Но во всех банках так и говорили: чего бы Вам не оформить ВНЖ?
Вчера оформили Полисы медицинского страхования иностранца - 2 человека.
Мужу стоило 740 лир (как я писал - 100 долларов в год).
Для жены сделали скидку, так как я привел клиентов за руку - там же они в прошлом году оформили Полис страхования квартиры - я напомнил - жене сделали неожиданно большую (по моему мнению) скидку - 460 лир.
Всего два Полиса медицинского страхования иностранца обошлись на 1 год в сумме в 1200 лир или 1200/7,35=164 доллара США.
Покрывает все риски, связанные с лечением - в стационаре на 100%, при визитах к врачу - на 60%.
Является необходимым документом при подаче Заявления на ВНЖ в Турции.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
Додано: Вів 18 сер, 2020 13:48
Пані stm - все ЗНАЧНО простіше. Та приємніше.
Можливо Ви б і чекали в приміщенні банку. Правда, є обмеження на кількість відвідувачів в середині, якщо Ви не чули - продовжується пандемія в усьому світі.
По друге - після першого візиту в банк ми відвідали чудову ресторацію, де пообідали в 4-х на 185 лір (684 гривні, стіл був так заставлений, що ніде було і смартфон покласти).
Шоби у флудерів не було сумнівів: я НЕ платив за обід. Платили друзі карткою Привату.
По-третє: відвідали фірмовий салон Siemens, де придбали підлогові ваги та пристрій для смузі.
Ні, ну Вам - чекати... А у нас к.к.д.=100%
А нам дзвонив менеджер, та говорив, що вже можна підійти...
Ми ще встигли заїхати в фірмовий магазин Самсунг та купити самий наворочений ТВ діагоналі 55 дюймів - сьогодні повинні привезти до 15-00, після привезення відразу приїде "сервіс" та безкоштовно буде кріпити його на стіні...
Ну а Ви чекайте у відділенні... Чого ж і не почекати....
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
Додано: Вів 18 сер, 2020 13:55
Акурт, я таких беспомощных друзей в таком количестве не имею, просто наблюдения за кпд затрат Вашего времени...
Додано: Вів 18 сер, 2020 14:02
Ну не обижайтесь, но Вы мне очень нравитесь эдакой наивной приятной простотой.
Записывайте, чтобы знать как не сидеть сиднем в отделении, а работать эффективно и с к.п.д.=100%
1. Встретились в 10-00 у людей в квартире. Я людям привез лестницу-стремянку - будут крепить карнизы и шторы. Удлинитель. Перекурили, поговорили.
2. С 11-00 до 12-00 посетили лично три отделения разных банков в одном районе города.
3. Пообедали в ресторане.
4. Скупились в фирменном магазине 1, посетили фирменный магазин 2, посетили фирменный магазин 3, купили ТВ в фирменном магазине 4.
5. Посетили магазин хозтоваров и скупились необходимыми мелочами для дома: емкость для белья, и все для двух в квартире санузлов.
6. Посетили офис страховой компании и заключимли Полисы страхования.
7. Обналичили доллары для возможности оплаты аренды авто.
8. Получили в 19-00 авто (автомат).
9. Заправились на Бритиш Петролеум - весь день ездили на моем авто и по дороге я рассказывал особенности вождения авто в Турции.
10. Заехали в супермаркет МИГРОС и закупили упаковки пива (холодненькое, в каждой упаковке по 6 банок).
11. Дегустация пива до его полного окончания. Сигаретки Мальборо Голд на балкончике.
Учитесь работать эффективно у меня и у моих друзей!
Востаннє редагувалось akurt в Вів 18 сер, 2020 14:11, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
Додано: Вів 18 сер, 2020 14:11
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Вы потратили день ходя по магазинам и банкам, утверждая что КПД 100%. Я пасс. Но главное верить.
В 3 банка я бы не перелась это точно, даже по пути, достаточно звонка. Ресторан для меня поговорить, насладиться то это 2-3-4 часа, а не 1 час. 4 магазина разного направления где мне не нужно ничего для себя любимой вообще нонсенс. Но сколько людей - столько мнений. Я считаю, что ваш КПД - это время потраченное впустую, Вы считаете его 100%.
Додано: Вів 18 сер, 2020 14:14
Пас, так пас... Напомню: новая 3-к квартира - хоть и "полный фарш" - но требует - кроме мебели - невероятное количество мелочей.
Кроме этого, самая опасная вещь в мире - это запустить в супермаркет - ЛЮБОЙ - женщину.
Особенно с карточкой мужа.
Кроме этого, Вы вероятно забыли (Вам простительно, Вы знаете итальянский), что события происходят в стране, где НЕ ПОВЕРИТЕ - не говорят на украинском языке. Иногда на русском, и иногда - на английском.
Я хоть не знаю практически турецкий, но ключевые слова знаю и могу помочь приятелям.
Если можно, осветите свой эффективный день вчера в Киеве.
P.S. ОЧЕНЬ понравились слова: "..В 3 банка я бы не перелась это точно, даже по пути, достаточно звонка."
Давно так не смеялся...
Если можно, позвоните - с украинских операторов бесплатно звонок в Турцию - и узнайте, может ли иностранец открыть счет, например в Garantibank, вот телефон:
+90 212 318 18 18
Ответ мне будет интересен: приятели хотят открыть счета в разных банках. Жду ответ.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 18 сер, 2020 14:21, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
Додано: Вів 18 сер, 2020 14:18
Проблема в тому, що наш актор погорілого театру пропонує читачам неефективно витрачати свої час і гроші. Крім того, 1/3 його інформації неправдива або напівправдива. Мені це зовсім не подобається.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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