Додано: Вів 18 сер, 2020 14:02

Ну не обижайтесь, но Вы мне очень нравитесь эдакой наивной приятной простотой.



Записывайте, чтобы знать как не сидеть сиднем в отделении, а работать эффективно и с к.п.д.=100%

1. Встретились в 10-00 у людей в квартире. Я людям привез лестницу-стремянку - будут крепить карнизы и шторы. Удлинитель. Перекурили, поговорили.

2. С 11-00 до 12-00 посетили лично три отделения разных банков в одном районе города.

3. Пообедали в ресторане.

4. Скупились в фирменном магазине 1, посетили фирменный магазин 2, посетили фирменный магазин 3, купили ТВ в фирменном магазине 4.

5. Посетили магазин хозтоваров и скупились необходимыми мелочами для дома: емкость для белья, и все для двух в квартире санузлов.

6. Посетили офис страховой компании и заключимли Полисы страхования.

7. Обналичили доллары для возможности оплаты аренды авто.

8. Получили в 19-00 авто (автомат).

9. Заправились на Бритиш Петролеум - весь день ездили на моем авто и по дороге я рассказывал особенности вождения авто в Турции.

10. Заехали в супермаркет МИГРОС и закупили упаковки пива (холодненькое, в каждой упаковке по 6 банок).

11. Дегустация пива до его полного окончания. Сигаретки Мальборо Голд на балкончике.



Учитесь работать эффективно у меня и у моих друзей!

Востаннє редагувалось akurt в Вів 18 сер, 2020 14:11, всього редагувалось 1 раз.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.