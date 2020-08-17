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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 18 сер, 2020 13:55
akurt написав: stm написав:
т.е. 3 звонка в банки каждому менеджеру это сложнее чем зайти и ждать. Мда...
Пані stm
- все ЗНАЧНО простіше. Та приємніше.
Можливо Ви б і чекали в приміщенні банку. Правда, є обмеження на кількість відвідувачів в середин
і, якщо Ви не чули - продовжується пандемія в усьому світі.
По друге - після першого візиту в банк ми відвідали чудову ресторацію, де пообідали в 4-х на 185 лір (684 гривні, стіл був так заставлений, що ніде було і смартфон покласти).
Шоби у флудерів не було сумнівів: я НЕ платив за обід. Платили друзі карткою Привату.
По-третє: відвідали фірмовий салон Siemens
, де придбали підлогові ваги та пристрій для смузі.
Ні, ну Вам - чекати... А у нас к.к.д.=100%
А нам дзвонив менеджер, та говорив, що вже можна підійти...
Ми ще встигли заїхати в фірмовий магазин Самсунг
та купити самий наворочений ТВ діагоналі 55 дюймів - сьогодні повинні привезти до 15-00, після привезення відразу приїде "сервіс
" та безкоштовно буде кріпити його на стіні...
Ну а Ви чекайте у відділенні... Чого ж і не почекати....
Акурт, я таких беспомощных друзей в таком количестве не имею, просто наблюдения за кпд затрат Вашего времени...
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Додано: Вів 18 сер, 2020 14:02
Ну не обижайтесь, но Вы мне очень нравитесь эдакой наивной приятной простотой.
Записывайте, чтобы знать как не сидеть сиднем в отделении, а работать эффективно и с к.п.д.=100%
1. Встретились в 10-00 у людей в квартире. Я людям привез лестницу-стремянку - будут крепить карнизы и шторы. Удлинитель. Перекурили, поговорили.
2. С 11-00 до 12-00 посетили лично три отделения разных банков в одном районе города.
3. Пообедали в ресторане.
4. Скупились в фирменном магазине 1, посетили фирменный магазин 2, посетили фирменный магазин 3, купили ТВ в фирменном магазине 4.
5. Посетили магазин хозтоваров и скупились необходимыми мелочами для дома: емкость для белья, и все для двух в квартире санузлов.
6. Посетили офис страховой компании и заключимли Полисы страхования.
7. Обналичили доллары для возможности оплаты аренды авто.
8. Получили в 19-00 авто (автомат).
9. Заправились на Бритиш Петролеум - весь день ездили на моем авто и по дороге я рассказывал особенности вождения авто в Турции.
10. Заехали в супермаркет МИГРОС и закупили упаковки пива (холодненькое, в каждой упаковке по 6 банок).
11. Дегустация пива до его полного окончания. Сигаретки Мальборо Голд на балкончике.
Учитесь работать эффективно у меня и у моих друзей!
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 18 сер, 2020 14:11, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 14:11
Вы потратили день ходя по магазинам и банкам, утверждая что КПД 100%. Я пасс. Но главное верить.
В 3 банка я бы не перелась это точно, даже по пути, достаточно звонка. Ресторан для меня поговорить, насладиться то это 2-3-4 часа, а не 1 час. 4 магазина разного направления где мне не нужно ничего для себя любимой вообще нонсенс. Но сколько людей - столько мнений. Я считаю, что ваш КПД - это время потраченное впустую, Вы считаете его 100%.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 14:14
Пас, так пас... Напомню: новая 3-к квартира - хоть и "полный фарш" - но требует - кроме мебели - невероятное количество мелочей.
Кроме этого, самая опасная вещь в мире - это запустить в супермаркет - ЛЮБОЙ - женщину.
Особенно с карточкой мужа.
Кроме этого, Вы вероятно забыли (Вам простительно, Вы знаете итальянский), что события происходят в стране, где НЕ ПОВЕРИТЕ - не говорят на украинском языке. Иногда на русском, и иногда - на английском.
Я хоть не знаю практически турецкий, но ключевые слова знаю и могу помочь приятелям.
Если можно, осветите свой эффективный день вчера в Киеве.
P.S. ОЧЕНЬ понравились слова: "..В 3 банка я бы не перелась это точно, даже по пути, достаточно звонка."
Давно так не смеялся...
Если можно, позвоните - с украинских операторов бесплатно звонок в Турцию - и узнайте, может ли иностранец открыть счет и что для этого нужно, например в Garantibank, вот телефон:
+90 212 318 18 18
Ответ мне будет интересен: приятели хотят открыть счета в разных банках. Жду ответ.
Очень выручите со своим опытом.
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 18 сер, 2020 14:25, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 16:11
akurt написав:ОТКРЫТИЕ СЧЕТА В ТУРЕЦКОМ БАНКЕ
(среда, 17 августа)
Исходные данные: гражданин Украины, ВНЖ еще нет.
Успех.
От бачите, тут навіть з України Вам говорив, що без ВНЖ можна відкрити рахунок, а в Анталії про таке ще не чули)))
Тепер впевнилися на власному досвіді.
Востаннє редагувалось stryzhko
в Вів 18 сер, 2020 16:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 20:44
Все так, але є різниця: відкрити іноземцю, який не має ні ВНП, ні нерухомості.
Та відкрити без ВНП - але з нерухомістю.
І в Анталії я собі відкривав рахунки в 2015 (тоді не мав квартири, був "простим іноземцем"), жінці в 2017, приятелям в 2018.
Так ось в тому банку - YapiKredi - ми в 2018 відкрили рахунок приятелю (зайняло 3 дні узгодження), а вчора - не змогли, сказали, що політика банку - іноземцю без ВНП не відкривають, навіть якщо є нерухомість.
Ну слава Богу, в Denizbank'y все пройшло нормально. Люди задоволені.
P.S. Цікава зустріч сьогодні на пляжі. Поруч розташувалася родина: наші, українці з (назву видалено). Купили нерухомість на першій лініі за 350 000 доларів. Будуть отримувати громадянство (мінімальна інвестиція 250 000 доларів в нерухомість). Ось які козаки бувають...
А то: зубожіння, зубожіння... Люди мають гроші...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
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akurt
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Додано: Вів 18 сер, 2020 21:34
akurt написав:
Все так, але є різниця: відкрити іноземцю, який не має ні ВНП, ні нерухомості.
Та відкрити без ВНП - але з нерухомістю.
І в Анталії я собі відкривав рахунки в 2015 (тоді не мав квартири, був "простим іноземцем"), жінці в 2017, приятелям в 2018.
Так ось в тому банку - YapiKredi
- ми в 2018 відкрили рахунок приятелю (зайняло 3 дні узгодження), а вчора - не змогли, сказали, що політика банку - іноземцю без ВНП не відкривають, навіть якщо є нерухомість.
Ну слава Богу, в Denizbank
'y все пройшло нормально. Люди задоволені.P.S.
Цікава зустріч сьогодні на пляжі. Поруч розташувалася родина: наші, українці з (назву видалено
). Купили нерухомість на першій лініі за 350 000 доларів. Будуть отримувати громадянство (мінімальна інвестиція 250 000 доларів в нерухомість
). Ось які козаки бувають...
А то: зубожіння, зубожіння... Люди мають гроші...
ну купили, і що?
буває, потім тре буде продати, колись, може
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Вів 18 сер, 2020 21:37
flyman написав: akurt написав:
Все так, але є різниця: відкрити іноземцю, який не має ні ВНП, ні нерухомості.
Та відкрити без ВНП - але з нерухомістю.
І в Анталії я собі відкривав рахунки в 2015 (тоді не мав квартири, був "простим іноземцем"), жінці в 2017, приятелям в 2018.
Так ось в тому банку - YapiKredi
- ми в 2018 відкрили рахунок приятелю (зайняло 3 дні узгодження), а вчора - не змогли, сказали, що політика банку - іноземцю без ВНП не відкривають, навіть якщо є нерухомість.
Ну слава Богу, в Denizbank
'y все пройшло нормально. Люди задоволені.P.S.
Цікава зустріч сьогодні на пляжі. Поруч розташувалася родина: наші, українці з (назву видалено
). Купили нерухомість на першій лініі за 350 000 доларів. Будуть отримувати громадянство (мінімальна інвестиція 250 000 доларів в нерухомість
). Ось які козаки бувають...
А то: зубожіння, зубожіння... Люди мають гроші...
ну купили, і що?
буває, потім тре буде продати, колись, може
Яким боком Акурт до тих пляжників?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 18 сер, 2020 21:44
Купили нерухомість на першій лініі за 350 000 доларів. Будуть отримувати громадянство (мінімальна інвестиція 250 000 доларів в нерухомість). Ось які козаки бувають...
А то: зубожіння, зубожіння... Люди мають гроші...[/quote]
Если не секрет, зачем им ПМЖ?
Туркам везде визы нужны...
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djbnd777
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Додано: Вів 18 сер, 2020 21:49
Так они не ПМЖ будут получать, а гражданство.
По законам Турецкой республики при покупке недвижимости на суму более 250 000 долларов (по Акту независимой экспертизы) предоставляется гражданство для всей семьи.
А вот зачем им это надо - я - будучи человеком корректным - на пляже вопрос не задавал.
Для справки - я уже писал: в декабре 2018 один из бывших замов Тигипко по комсомолу купил в Алании недвиги сразу на 350 000 евро.
Значит, надо людЯм...
Самое прикольное:
djbnd777 написав:
Туркам везде визы нужны...
Оно то так, но НИКТО ИХ не лишает украинского гражданства и никто не отбирает украинский биометрический паспорт!
Достал из "широких штанин" украинский - и едь - куда не хочу...
Правда, на сегодня Украинцу поехать НЕКУДА!!!!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
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akurt
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