Додано: Вів 18 сер, 2020 22:15

akurt так чтобы получить ВНЖ надо внести деньги на счет в банке? А чтобы внести деньги надо ВНЖ?



И сколько бы стоила страховка со 100% покрытием всех медицинских услуг (в т.ч. и приема врачей)?



зы. Гражданство Турции как мертвому припарка. Это не ЕС или саксонское. Возможно, перестраховка на случай изменения политики выдачи ВНЖ. Сегодня дают за недвигу, а завтра не будут давать и не продлят. И поедут все с expired ВНЖ домой, а граждане останутся.