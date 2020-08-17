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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 сер, 2020 22:15
akurt так чтобы получить ВНЖ надо внести деньги на счет в банке? А чтобы внести деньги надо ВНЖ?
И сколько бы стоила страховка со 100% покрытием всех медицинских услуг (в т.ч. и приема врачей)?
зы. Гражданство Турции как мертвому припарка. Это не ЕС или саксонское. Возможно, перестраховка на случай изменения политики выдачи ВНЖ. Сегодня дают за недвигу, а завтра не будут давать и не продлят. И поедут все с expired ВНЖ домой, а граждане останутся.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 22:37
San написав:И сколько бы стоила страховка со 100% покрытием всех медицинских услуг (в т.ч. и приема врачей)?
Там дуже багато варіантів, типів, в залежності від віку й бажаних послуг, діапазон 250-700лір/місяць.
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stryzhko
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Додано: Вів 18 сер, 2020 23:25
San написав:akurt
так чтобы получить ВНЖ надо внести деньги на счет в банке? А чтобы внести деньги надо ВНЖ?
И сколько бы стоила страховка со 100% покрытием всех медицинских услуг (в т.ч. и приема врачей)?
зы. Гражданство Турции как мертвому припарка. Это не ЕС или саксонское. Возможно, перестраховка на случай изменения политики выдачи ВНЖ. Сегодня дают за недвигу, а завтра не будут давать и не продлят. И поедут все с expired ВНЖ домой, а граждане останутся.
Це - стандартний Поліс медичного страхування іноземця.
Його не можна ні збільшити, ні зменшити.
В ньому перелік того, що покривається.
По більшості позицій - 100%.
Прийом лікарів - 60% і ліки 60%.
Можна зустріти оголошення, що якісь маловідомі фірми пропонують дешевше ціни ніж в середньому 100 доларів на рік. Але ризикувати не варто, тому що солідні страховики мають Договори із приватними кліниками. Наприклад, те що я маю, або мають мої знайомі - 3000 лікарень в Туреччині.
Те, що написано вище - до 700 лір на місяць - стосується ДЕРЖАВНОГО медичного страхування SGK. Є таке. Це - круто. Але...Зазвичай його оплачують РОБОТОДАВЦІ за свого працівника.
Там коштує в місяць до 900 лір - покриття 100% - крім ліків (ліки здається 80%).
Але іноземцям ПЕРШИЙ рік його неможливо оформити, тілки якщо ВНП було більше 1-го року.
Здається, попередньо вимагають пройти медичне обстеження.
Там справа ще в тому, що держава покриває на 100% будь-яку онкологію.З приводу грошей: загальна вимога мати 500 доларів на місяць або 6000 доларів на рік, але останній рік НЕ вимагають довідку з банку.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 00:12
San написав:
зы. Гражданство Турции как мертвому припарка.
Это не ЕС или саксонское. Возможно, перестраховка на случай изменения политики выдачи ВНЖ. Сегодня дают за недвигу, а завтра не будут давать и не продлят. И поедут все с expired ВНЖ домой, а граждане останутся.
Очень даже НЕ припарка: человек сразу получает возможность открыть свой бизнес.
Имея ВНЖ, Вы не откроете свой бизнес. И даже работать не можете нигде и никак. Нужна "Рабочая виза/разрешение" и его нельзя самому открыть/получить. Только работодатель.
Тут же надо понимать, что если чел отвалил за недвигу 350 000 долларов, то это не последние у него бабулеты. И он думает, как отбить 350 000 долларов.
По крайней мере я так думаю.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 04:57
Чергові корупціонери купили собі житло за кордоном, а Акурт розказує, що вони планують там бізнесом займатись.
З тим же успіхом ахмєтови-фірташі в Лондоні будуть продавати електроенергію чи титанову руду.
Акурт, за кого ви нас приймаєте?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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