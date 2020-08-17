San написав:И сколько бы стоила страховка со 100% покрытием всех медицинских услуг (в т.ч. и приема врачей)?
Там дуже багато варіантів, типів, в залежності від віку й бажаних послуг, діапазон 250-700лір/місяць.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 22:37
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Там дуже багато варіантів, типів, в залежності від віку й бажаних послуг, діапазон 250-700лір/місяць.
Додано: Вів 18 сер, 2020 23:25
Це - стандартний Поліс медичного страхування іноземця.
Його не можна ні збільшити, ні зменшити.
В ньому перелік того, що покривається.
По більшості позицій - 100%.
Прийом лікарів - 60% і ліки 60%.
Можна зустріти оголошення, що якісь маловідомі фірми пропонують дешевше ціни ніж в середньому 100 доларів на рік. Але ризикувати не варто, тому що солідні страховики мають Договори із приватними кліниками. Наприклад, те що я маю, або мають мої знайомі - 3000 лікарень в Туреччині.
Те, що написано вище - до 700 лір на місяць - стосується ДЕРЖАВНОГО медичного страхування SGK. Є таке. Це - круто. Але...
Зазвичай його оплачують РОБОТОДАВЦІ за свого працівника.
Там коштує в місяць до 900 лір - покриття 100% - крім ліків (ліки здається 80%).
Але іноземцям ПЕРШИЙ рік його неможливо оформити, тілки якщо ВНП було більше 1-го року.
Здається, попередньо вимагають пройти медичне обстеження.
Там справа ще в тому, що держава покриває на 100% будь-яку онкологію.
З приводу грошей: загальна вимога мати 500 доларів на місяць або 6000 доларів на рік, але останній рік НЕ вимагають довідку з банку.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
Додано: Сер 19 сер, 2020 00:12
Очень даже НЕ припарка: человек сразу получает возможность открыть свой бизнес.
Имея ВНЖ, Вы не откроете свой бизнес. И даже работать не можете нигде и никак. Нужна "Рабочая виза/разрешение" и его нельзя самому открыть/получить. Только работодатель.
Тут же надо понимать, что если чел отвалил за недвигу 350 000 долларов, то это не последние у него бабулеты. И он думает, как отбить 350 000 долларов.
По крайней мере я так думаю.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
Додано: Сер 19 сер, 2020 08:50
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВНЖ В ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Наши люди, которые арендовали квартиру на 1 год в Анталии ("1+1", плата 1600 лир 220$ в месяц), уже подали заявки на предоставление ВНЖ. Визит в Миграционную службу им назначили на 6 сентября.
Вчера и я помогал заполнить Заявление в он-лайн режиме для предоставление ВНЖ другим "нашим", которые не арендуют, а имеют квартиру в Анталии.
Что нужно:
1. Заранее оформить Полис медицинского страхования иностранца. Лучший вариант - при оформлении Полиса указать даты начала действия ВНЖ через 2 месяца после въезда в Турецкую республику (в период 90-о дневного "безвизового режима"). Тогда при заявке на срок действия ВНЖ на 1 год получится 2 мес. + 1 год = 14 месяцев.
2. Заранее сделать в фотоателье фото и обязательно скопировать его на флешку (понадобится при оформлении Заявления, а бумажные копии - на "рандеву" (собеседовании).
3. Приготовить украинский заграничный паспорт, турецкий ИНН (оформить заранее, сейчас можно его получить в он-лайн режиме), украинский ИНН. Вспомнить, какой университет вы закончили, в каком году, название университета и его адрес, телефон. Если вы работаете в Украине официально - название, адрес и телефон учреждения, где работаете.
4. Нужно иметь телефон с СИМ-картой турецкого оператора (приходят СМС-подтверждения). Можно использовать любой номер телефона того, кто уже имеет такой.
5. Зайти на сайт Миграционной службы Турецкой республики. Выбрать раздел "Первичное оформление ВНЖ". Ввести первичные данные (фамилия имя дата рождения, гражданство) латинскими буквами (есть страница на нескольких языках - английском, русском, но не на украинском). Там же нужно латинскими буквами ввести имя отца и имя матери. Там же завести фото в электронной версии. Размер фото не должен превышать 500Кб, при необходимости - отредактировать размер фото в фоторедакторе.
6. Получить СМС-подтверждение номера заявки, ввести его в контрольное поле и продолжить заполнение. Отвечать на поставленные вопросы, вводя нужные данные (e-mail, адрес в Украине и так далее).
7. На страничке данных о Полисе медстрахования выбрать из списка "Частное медстрахование", название Страховой компании, срок действия полиса, номер полиса.
8. Закончить заполнение, получить номер анкеты, начинающийся с цифр года, например 2020-ххххххххх. Понадобится, если вы не полностью закончили заполнение, или хотите его отредактировать, или хотите выполнить другие операции.
9. Перейти на строчку выбора даты рандеву. Тут возможны 2 варианта - в зависимости от города, в котором находитесь, будет предложен или выбор даты, или дата будет назначена автоматически. Завершить выбор даты рандеву, появится кнопка "Сохранить файл Заявления", сохранить и впоследствии распечатать, и вклеить бумажную версию фото.
10. В Заявлении будет указано, какие платежи нужно сделать перед визитом: плата за ID-карту 110 лир (примерно 360 гривен) и пошлина государству - около 800 лир. Там же будет указан перечень документов, которые нужно иметь с собой. Перед визитом сделать ксерокопии украинского загранпаспорта и той странички штампа Пограничной службы Турецкой республики, где пропечатана дата въезда.
11. В назначенный день посетить офис Миграционной службы, пройти собеседование (как правило, вопросов не задают, иногда задают вопрос "Чем вообще занимаетесь?" Можно даже ответить "Созерцаю действительность" или "Рисую вид Средиземного моря во время заката".
12. Покинуть офис Миграционной службы и ждать красивый конверт, в кортом будет находиться карточка ВНЖ. Приносит на дом сотрудник почтовой службы, вручает лично под расписку по предъявлений украинского паспорта. Срок, в который человек получает карточку, разный - может быть через 5 дней, а может и через месяц.
13. По получении карточки в любой день и любое время посетить тот же офис Миграционной службы и оформить себе регистрациию/прописку по адресу недвижимости.
14. По получению карточки посетить офис Таможенной службы и оформить себе пребывание авто украинской регистрации на срок действия ВНЖ, но не более 2-х лет подряд.
Вчера мои приятели из Херсона уже оформили такие Заявления.
Имея ВНЖ, гражданин Украины получает все права гражданина Турецкой республики, кроме права участия в выборах. На практике используется: при заселении в отели в Турции, при покупке авиабилетов и регистрации на рейс (внутренние рейсы), при выполнении банковских операций (тогда можно открывать счета в любом банке, брать кредиты на авто и на недвижимость), сколько угодно раз в течение действия ВНЖ въезжать-выезжать в/из Турции, покупать в Турции автомобиль, пользоваться своим авто украинской регистрации, покупать билеты в музеи и парки развлечений по ценам для граждан Турции (разница в цене в 3 раза!!!).
Ну и вообще - чувствовать себя "вольной птицей".
Have a nice day!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
Додано: Сер 19 сер, 2020 10:41
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Frant
Краще: "Купуємо нерухомість в Туреччині для себе за неофіційні доходи".
Якось проскочило повз увагу, що в ЄС, так 350Куе ти в труселях і ліфчиках не завезеш на покупку нерухомості, бо тре показати легальне походження коштів.
А в Туреччині, виходить, що можна відбілити гроші через нерухомість.
Купив, поволодів трохи, продав, і вуаля - довідка з податкової, що все чесно.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 19 сер, 2020 11:10
Бабено, люди купляють нерухомість в Туреччині не для того, щоб розпочати свій бізнес. А щоб вивести кошти, зароблені в Україні. Як і ти, до речі, з своєю анатол. квартирою.
Взагалі, укро-бізнесмени можуть заробляти тільки в Україні, і ніде більше. В основному великий укро-бізнес - це приватизація СРСРівських ресурсів, рейдерство або примітивна торгівля сировиною.
Акурт, чому ти так ламаєш шапку перед укро-бидло-їлітою? Ти ж неначе розумна людина, математик, канд. техн. наук. А кланяєшся перед тупаками і готовий їх обсмоктувати за пакет дешевого йогурту. Невже ти донині не наївся, а твоє голодне сільське дитинство не дає тобі спокою?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 19 сер, 2020 11:12
Тобто наш "пан" сприяє легалізації укро-коштів в ЄС. Яка ж складна і мудра схема))) не біном Ньютона придумати)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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