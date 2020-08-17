Додано: Сер 19 сер, 2020 08:50

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВНЖ В ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ



Наши люди, которые арендовали квартиру на 1 год в Анталии ("1+1", плата 1600 лир 220$ в месяц), уже подали заявки на предоставление ВНЖ. Визит в Миграционную службу им назначили на 6 сентября.

Вчера и я помогал заполнить Заявление в он-лайн режиме для предоставление ВНЖ другим "нашим", которые не арендуют, а имеют квартиру в Анталии.

Что нужно:

1. Заранее оформить Полис медицинского страхования иностранца. Лучший вариант - при оформлении Полиса указать даты начала действия ВНЖ через 2 месяца после въезда в Турецкую республику (в период 90-о дневного "безвизового режима"). Тогда при заявке на срок действия ВНЖ на 1 год получится 2 мес. + 1 год = 14 месяцев.

2. Заранее сделать в фотоателье фото и обязательно скопировать его на флешку (понадобится при оформлении Заявления, а бумажные копии - на "рандеву" (собеседовании).

3. Приготовить украинский заграничный паспорт, турецкий ИНН (оформить заранее, сейчас можно его получить в он-лайн режиме), украинский ИНН. Вспомнить, какой университет вы закончили, в каком году, название университета и его адрес, телефон. Если вы работаете в Украине официально - название, адрес и телефон учреждения, где работаете.

4. Нужно иметь телефон с СИМ-картой турецкого оператора (приходят СМС-подтверждения). Можно использовать любой номер телефона того, кто уже имеет такой.

5. Зайти на сайт Миграционной службы Турецкой республики. Выбрать раздел "Первичное оформление ВНЖ". Ввести первичные данные (фамилия имя дата рождения, гражданство) латинскими буквами (есть страница на нескольких языках - английском, русском, но не на украинском). Там же нужно латинскими буквами ввести имя отца и имя матери. Там же завести фото в электронной версии. Размер фото не должен превышать 500Кб, при необходимости - отредактировать размер фото в фоторедакторе.

6. Получить СМС-подтверждение номера заявки, ввести его в контрольное поле и продолжить заполнение. Отвечать на поставленные вопросы, вводя нужные данные (e-mail, адрес в Украине и так далее).

7. На страничке данных о Полисе медстрахования выбрать из списка "Частное медстрахование", название Страховой компании, срок действия полиса, номер полиса.

8. Закончить заполнение, получить номер анкеты, начинающийся с цифр года, например 2020-ххххххххх. Понадобится, если вы не полностью закончили заполнение, или хотите его отредактировать, или хотите выполнить другие операции.

9. Перейти на строчку выбора даты рандеву. Тут возможны 2 варианта - в зависимости от города, в котором находитесь, будет предложен или выбор даты, или дата будет назначена автоматически. Завершить выбор даты рандеву, появится кнопка "Сохранить файл Заявления", сохранить и впоследствии распечатать, и вклеить бумажную версию фото.

10. В Заявлении будет указано, какие платежи нужно сделать перед визитом: плата за ID-карту 110 лир (примерно 360 гривен) и пошлина государству - около 800 лир. Там же будет указан перечень документов, которые нужно иметь с собой. Перед визитом сделать ксерокопии украинского загранпаспорта и той странички штампа Пограничной службы Турецкой республики, где пропечатана дата въезда.

11. В назначенный день посетить офис Миграционной службы, пройти собеседование (как правило, вопросов не задают, иногда задают вопрос "Чем вообще занимаетесь?" Можно даже ответить "Созерцаю действительность" или "Рисую вид Средиземного моря во время заката".

12. Покинуть офис Миграционной службы и ждать красивый конверт, в кортом будет находиться карточка ВНЖ. Приносит на дом сотрудник почтовой службы, вручает лично под расписку по предъявлений украинского паспорта. Срок, в который человек получает карточку, разный - может быть через 5 дней, а может и через месяц.

13. По получении карточки в любой день и любое время посетить тот же офис Миграционной службы и оформить себе регистрациию/прописку по адресу недвижимости.

14. По получению карточки посетить офис Таможенной службы и оформить себе пребывание авто украинской регистрации на срок действия ВНЖ, но не более 2-х лет подряд.



Вчера мои приятели из Херсона уже оформили такие Заявления.

Имея ВНЖ, гражданин Украины получает все права гражданина Турецкой республики, кроме права участия в выборах. На практике используется: при заселении в отели в Турции, при покупке авиабилетов и регистрации на рейс (внутренние рейсы), при выполнении банковских операций (тогда можно открывать счета в любом банке, брать кредиты на авто и на недвижимость), сколько угодно раз в течение действия ВНЖ въезжать-выезжать в/из Турции, покупать в Турции автомобиль, пользоваться своим авто украинской регистрации, покупать билеты в музеи и парки развлечений по ценам для граждан Турции (разница в цене в 3 раза!!!).

Ну и вообще - чувствовать себя "вольной птицей".

Have a nice day!

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.