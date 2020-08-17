kianushkolosov написав:Акурт, расскажите про турецкую почту пожалуйста, если сталкивались.
Есть ли вообще такое понятие в Турции? (В очень многих странах почта помимо основных функций является квази банковским учереждением)
Наделена ли почта в Турции банковскими функциями?
Как устроенна работа отделений?
Насколько покрыта страна отделениями?
Какие услуги помимо собственно почты?
Можно ли подписаться на газеты, журналы?
Неожиданный вопрос, хотят у меня в голове иногда кое-что на эту тему "крутилась".
Итак, сперва не про почту, а про службу доставки.
Это особо интересно, так как сын приятеля работает начальником отделения "Нова пошта" и получает - кстати - очень даже неслабую зарплату - до 35 000 гривен в месяц.
1. Здесь работает несколько служб доставки, самая "крутая" - ARAS - ее неделю назад выкупила - кажется - Швейцария.
Так вот главные отличия такие:
а) доставка всегда бесплатная;
б) доставка исключительно в руки клиенту прямо в квартиру. Вот если клиента нет дома (звонят примерно за 15 минут до приезда авто доставки), тогда оставляют бланк с указанием, в какое отделение нужно подъехать и забрать лично.
в) никакого паспорта по получении предъявлять не нужно - если вы не знаете, то в украинской Нова пошта жесткие штрафы сотрудникам, если они не внесут в базу данных данные паспорта или водительского удостоверения получателя. Здесь все на честности - достаточно доставщику сказать имя фамилию - вручает - развернулся - ушел/уехал.
2. Аналог "Укрпошта" - турецкая почтовая служба Ptt.
Работает ежедневно, кроме воскресенья, отделений много и выполняют много много операций.
Перерыв кажется с 12-30 до 13-00.
В отличие он Укрпошта:
- солидные опрятные офисы с кондиционерами.
- на входе нужно в автомате взять талончик по типу цели визита и смотреть на табло, к какому оператору подойти, ожидая в зале.
- как правило 2 оператора: один принимает выдает бандероли/посылки. Второй - платежи за коммуналку, переводы, другие платежи. Этот же оператор даст вам пароль к ячейке на улице, где хранятся недоставленные письма/бандероли.
- выполняют обмен валют; принимает плату за проезд по платным дорогам в районе Стамбула ("виньетка для авто").
- отправляют письма и посылки в Украину.
- делают денежные переводы из/в Украину.
- нормативный срок доставки корреспонденции Украина-Турция 7 суток. Проверено лично.
- работает PttBank (я не обращался).
Газетами/журналами не интересуюсь и как-то я их вообще не вижу в продаже. Наверно, это уже прошлое...