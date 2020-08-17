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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 732733734735
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 18:25

  kianushkolosov написав:Акурт, расскажите про турецкую почту пожалуйста, если сталкивались.
Есть ли вообще такое понятие в Турции? (В очень многих странах почта помимо основных функций является квази банковским учереждением)
Наделена ли почта в Турции банковскими функциями?
Как устроенна работа отделений?
Насколько покрыта страна отделениями?
Какие услуги помимо собственно почты?
Можно ли подписаться на газеты, журналы?


Неожиданный вопрос, хотят у меня в голове иногда кое-что на эту тему "крутилась".
Итак, сперва не про почту, а про службу доставки.
Это особо интересно, так как сын приятеля работает начальником отделения "Нова пошта" и получает - кстати - очень даже неслабую зарплату - до 35 000 гривен в месяц.

1. Здесь работает несколько служб доставки, самая "крутая" - ARAS - ее неделю назад выкупила - кажется - Швейцария.
Так вот главные отличия такие:
а) доставка всегда бесплатная;
б) доставка исключительно в руки клиенту прямо в квартиру. Вот если клиента нет дома (звонят примерно за 15 минут до приезда авто доставки), тогда оставляют бланк с указанием, в какое отделение нужно подъехать и забрать лично.
в) никакого паспорта по получении предъявлять не нужно - если вы не знаете, то в украинской Нова пошта жесткие штрафы сотрудникам, если они не внесут в базу данных данные паспорта или водительского удостоверения получателя. Здесь все на честности - достаточно доставщику сказать имя фамилию - вручает - развернулся - ушел/уехал.

2. Аналог "Укрпошта" - турецкая почтовая служба Ptt.

Работает ежедневно, кроме воскресенья, отделений много и выполняют много много операций.
Перерыв кажется с 12-30 до 13-00.
В отличие он Укрпошта:
- солидные опрятные офисы с кондиционерами.
- на входе нужно в автомате взять талончик по типу цели визита и смотреть на табло, к какому оператору подойти, ожидая в зале.
- как правило 2 оператора: один принимает выдает бандероли/посылки. Второй - платежи за коммуналку, переводы, другие платежи. Этот же оператор даст вам пароль к ячейке на улице, где хранятся недоставленные письма/бандероли.
- выполняют обмен валют; принимает плату за проезд по платным дорогам в районе Стамбула ("виньетка для авто").
- отправляют письма и посылки в Украину.
- делают денежные переводы из/в Украину.
- нормативный срок доставки корреспонденции Украина-Турция 7 суток. Проверено лично.
- работает PttBank (я не обращался).
Газетами/журналами не интересуюсь и как-то я их вообще не вижу в продаже. Наверно, это уже прошлое...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 19 сер, 2020 18:28, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 18:25

  akurt написав:Рожденный ползать - летать не может.
Вот и ответ на рассуждения выше...

Ну вот не хотелось раскрывать карты людские, но тот, кто купил за 350 000 долларов себе прелесть, в разговоре сказал, что подыскивает земельный участок и что-то хочет строить.
Как я и говорил: старт бизнеса.
Не всем походит. Не всякий сможет...
А всем и не надо...

Для громадянства достатнє 250 тис. доларів, проблема, що ціну завжди занижуюють, як і у нас, щоб меньше податків сплачувати.
Але можна придбати квартиру для себе і земельну ділянку біля моря, це краще, ніж квартиру або квартири на цю ж суму.
Доречі повернувся день потому з Істамбулу, у бізнеса на Лалелі і не тільки-повна депресія.
Виїзджаю у Польшу через 3 тиждні, вступив до вузу по айті, так бистріше , ніж лікаря підтверджувати.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 19:02

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Ліра зміцнилась на 2%, шось турки знайшли у чорному морі, нафту?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 19:08

Ну, я би не сказав, що вона так вже й зміцнилася: стрибає то вверх, то вниз...
А взагалі знайшли чи нафту, чи газ біля берегів Кіпру, але там є конфлікт із Грецією:
- так само, як Володя Лєнін під час підписання Брестського "миру" заради свого спасіння віддав Україну Німеччині, так само і в 1923 році було підписано Угоду про "почесну капітуляцію" Османської імперії з урядом Великої Британії, Франції та Греції - заради спасіння молодої Турецької республіки.
За угодою всі острови (!!!) Середземного моря відійшти Греції, навіть ті, що є в 2-5 км (!!!) від турецького берега, але на відстані в 600 км (!!!) від Греції.
Це призвело до того, що Греція контролює 40 000 кв. км (!!!) морської поверхні, а Туреччина не може й сунутися, але намагається. Зараз ведуть дуже важкі перемовини із Францією та з Грецією.

До речі: Туреччина повністю відмовилася від російського газу. Поставки з Азербайджану.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 19 сер, 2020 19:10, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
akurt
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