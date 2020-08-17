Додано: Сер 19 сер, 2020 18:25

kianushkolosov написав: Акурт, расскажите про турецкую почту пожалуйста, если сталкивались.

Есть ли вообще такое понятие в Турции? (В очень многих странах почта помимо основных функций является квази банковским учереждением)

Наделена ли почта в Турции банковскими функциями?

Как устроенна работа отделений?

Насколько покрыта страна отделениями?

Какие услуги помимо собственно почты?

Можно ли подписаться на газеты, журналы? Акурт, расскажите про турецкую почту пожалуйста, если сталкивались.Есть ли вообще такое понятие в Турции? (В очень многих странах почта помимо основных функций является квази банковским учереждением)Наделена ли почта в Турции банковскими функциями?Как устроенна работа отделений?Насколько покрыта страна отделениями?Какие услуги помимо собственно почты?Можно ли подписаться на газеты, журналы?

Здесь все на честности

Неожиданный вопрос, хотят у меня в голове иногда кое-что на эту тему "крутилась".Итак, сперва не про почту, а про службу доставки.Это особо интересно, так как сын приятеля работает начальником отделения "Нова пошта" и получает - кстати - очень даже неслабую зарплату - до 35 000 гривен в месяц.1. Здесь работает несколько служб доставки, самая "крутая" - ARAS - ее неделю назад выкупила - кажется - Швейцария.Так вот главные отличия такие:а) доставка всегда бесплатная;б)Вот если клиента нет дома (звонят примерно за 15 минут до приезда авто доставки), тогда оставляют бланк с указанием, в какое отделение нужно подъехать и забрать лично.в) никакого паспорта по получении предъявлять не нужно - если вы не знаете, то в украинской Нова пошта жесткие штрафы сотрудникам, если они не внесут в базу данных данные паспорта или водительского удостоверения получателя.- достаточно доставщику сказать имя фамилию - вручает - развернулся - ушел/уехал.2. Аналог "Укрпошта" - турецкая почтовая службаРаботает ежедневно, кроме воскресенья, отделений много и выполняют много много операций.Перерыв кажется с 12-30 до 13-00.В отличие он Укрпошта:- солидные опрятные офисы с кондиционерами.- на входе нужно в автомате взять талончик по типу цели визита и смотреть на табло, к какому оператору подойти, ожидая в зале.- как правило 2 оператора: один принимает выдает бандероли/посылки. Второй - платежи за коммуналку, переводы, другие платежи. Этот же оператор даст вам пароль к ячейке на улице, где хранятся недоставленные письма/бандероли.- выполняют обмен валют; принимает плату за проезд по платным дорогам в районе Стамбула ("виньетка для авто").- отправляют письма и посылки в Украину.- делают денежные переводы из/в Украину.- нормативный срок доставки корреспонденции Украина-Турция 7 суток. Проверено лично.- работает(я не обращался).Газетами/журналами не интересуюсь и как-то я их вообще не вижу в продаже. Наверно, это уже прошлое...