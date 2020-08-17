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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 19 сер, 2020 18:25
akurt написав:
Рожденный ползать - летать не может.
Вот и ответ на рассуждения выше...
Ну вот не хотелось раскрывать карты людские, но тот, кто купил за 350 000 долларов себе прелесть, в разговоре сказал, что подыскивает земельный участок и что-то хочет строить.
Как я и говорил: старт бизнеса.
Не всем походит. Не всякий сможет...
А всем и не надо...
Для громадянства достатнє 250 тис. доларів, проблема, що ціну завжди занижуюють, як і у нас, щоб меньше податків сплачувати.
Але можна придбати квартиру для себе і земельну ділянку біля моря, це краще, ніж квартиру або квартири на цю ж суму.
Доречі повернувся день потому з Істамбулу, у бізнеса на Лалелі і не тільки-повна депресія.
Виїзджаю у Польшу через 3 тиждні, вступив до вузу по айті, так бистріше , ніж лікаря підтверджувати.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 19:02
Ліра зміцнилась на 2%, шось турки знайшли у чорному морі, нафту?
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Trast
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Додано: Сер 19 сер, 2020 19:08
Ну, я би не сказав, що вона так вже й зміцнилася: стрибає то вверх, то вниз...
А взагалі знайшли чи нафту, чи газ біля берегів Кіпру, але там є конфлікт із Грецією:
- так само, як Володя Лєнін під час підписання Брестського "миру" заради свого спасіння віддав Україну Німеччині, так само і в 1923 році було підписано Угоду про "почесну капітуляцію" Османської імперії з урядом Великої Британії, Франції та Греції - заради спасіння молодої Турецької республіки.
За угодою всі острови (!!!) Середземного моря відійшти Греції, навіть ті, що є в 2-5 км (!!!) від турецького берега, але на відстані в 600 км (!!!) від Греції.
Це призвело до того, що Греція контролює 40 000 кв. км (!!!) морської поверхні, а Туреччина не може й сунутися, але намагається. Зараз ведуть дуже важкі перемовини із Францією та з Грецією.
До речі: Туреччина повністю відмовилася від російського газу. Поставки з Азербайджану.
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 19 сер, 2020 19:10, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 10:08
Trast написав:
Ліра зміцнилась на 2%, шось турки знайшли у чорному морі, нафту?
2% - це вельми мало.
Будемо скоро обнґговорювати кожен пук Ердогана чи акцію на йогурт в Анталії?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 20 сер, 2020 10:21
Вот все же прикольного получилось: тут тАвАрИсчИ, которые ни бум-бум в недвиге, куда только не посылали форумчан: и в Монголию, и в Минск, и в Албанию, и в Болгарию.
Но вот Trast нам не даст соврать: не все так просто оказалось и с Польшей,
Не пускает Польша украинцев...
Представляю, как сейчас у флудеров закипят мозги:
А ЛУЧШЕ ТУРЦИИ И НЕТ НИЧЕГО!
Сейчас +29, я на море, вода прозрачная-препрозрачная, тёплая-претеплая, рыбок много-премного, полный штиль.
Вот что значит ПРАВИЛЬНО выбрать место для жития...
P.S. Тут сильно волновались про злобного султана.
А видите, как опять прикольно получилось: состоялась встреча президента США и президента Турции. И что сказал господин Трамп? А вот что:
« Эрдоган - шахматист мирового уровня«
Глава Белого дома отметил, что «очень хорошо ладит» с президентом Эрдоганом. Трамп также указал, что многие другие лидеры просят его позвонить ему, «полагая, что глава Турции его слушает»
Ну надо же...
Ну и чтобы флудерам было приятно: есть и проблемы. Большие.
Правительство Турции ввело большие пошлины на «сладкую продукцию» из Украины и увеличило пошлины на самый распространённый фрукт в Украине: бананы.
Честно говоря, за последние три года не видел в продаже ничего украинского (один раз была в продаже кормовая культура, использующаяся в некоторых странах для питания людей - гречиха).
Один раз были в продаже шоколадки Roshen. Что интересно, по цене дешевле, чем в стране-производителе. Не покупал: люблю шоколадные батончики с орешками, турецкого производства. Типа Сникерс. Цена 1 лира или 3,70 гривны.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
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