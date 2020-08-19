Додано: Сер 19 сер, 2020 19:08

Ну, я би не сказав, що вона так вже й зміцнилася: стрибає то вверх, то вниз...

А взагалі знайшли чи нафту, чи газ біля берегів Кіпру, але там є конфлікт із Грецією:

- так само, як Володя Лєнін під час підписання Брестського "миру" заради свого спасіння віддав Україну Німеччині, так само і в 1923 році було підписано Угоду про "почесну капітуляцію" Османської імперії з урядом Великої Британії, Франції та Греції - заради спасіння молодої Турецької республіки.

За угодою всі острови (!!!) Середземного моря відійшти Греції, навіть ті, що є в 2-5 км (!!!) від турецького берега, але на відстані в 600 км (!!!) від Греції.

Це призвело до того, що Греція контролює 40 000 кв. км (!!!) морської поверхні, а Туреччина не може й сунутися, але намагається. Зараз ведуть дуже важкі перемовини із Францією та з Грецією.



До речі: Туреччина повністю відмовилася від російського газу. Поставки з Азербайджану.

Востаннє редагувалось akurt в Сер 19 сер, 2020 19:10, всього редагувалось 1 раз.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.