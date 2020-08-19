Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Рожденный ползать - летать не может. Вот и ответ на рассуждения выше...
Ну вот не хотелось раскрывать карты людские, но тот, кто купил за 350 000 долларов себе прелесть, в разговоре сказал, что подыскивает земельный участок и что-то хочет строить. Как я и говорил: старт бизнеса. Не всем походит. Не всякий сможет... А всем и не надо...
Для громадянства достатнє 250 тис. доларів, проблема, що ціну завжди занижуюють, як і у нас, щоб меньше податків сплачувати. Але можна придбати квартиру для себе і земельну ділянку біля моря, це краще, ніж квартиру або квартири на цю ж суму. Доречі повернувся день потому з Істамбулу, у бізнеса на Лалелі і не тільки-повна депресія. Виїзджаю у Польшу через 3 тиждні, вступив до вузу по айті, так бистріше , ніж лікаря підтверджувати.
Ну, я би не сказав, що вона так вже й зміцнилася: стрибає то вверх, то вниз... А взагалі знайшли чи нафту, чи газ біля берегів Кіпру, але там є конфлікт із Грецією: - так само, як Володя Лєнін під час підписання Брестського "миру" заради свого спасіння віддав Україну Німеччині, так само і в 1923 році було підписано Угоду про "почесну капітуляцію" Османської імперії з урядом Великої Британії, Франції та Греції - заради спасіння молодої Турецької республіки. За угодою всі острови (!!!) Середземного моря відійшти Греції, навіть ті, що є в 2-5 км (!!!) від турецького берега, але на відстані в 600 км (!!!) від Греції. Це призвело до того, що Греція контролює 40 000 кв. км (!!!) морської поверхні, а Туреччина не може й сунутися, але намагається. Зараз ведуть дуже важкі перемовини із Францією та з Грецією.
До речі: Туреччина повністю відмовилася від російського газу. Поставки з Азербайджану.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 19 сер, 2020 19:10, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
Нічого собі розборки в Анталії! Криміналітет цвіте і пахне! "Інцидент стався в турецькому курортному місті Анталії. За інформацією видання, зловмисник затриманий співробітниками поліції.
Известный азербайджанский криминальный авторитет, вор в законе Надир Салифов был убит выстрелами в голову в одном из отелей, расположенных в Анталье. Как сообщает Habertürk, криминальный авторитет ужинал вместе со своим убийцей."
greenozon написав:Україна в них в зоні високого ризику (так само як і запоребрик) і шо дєлать )
іммігрувати...
ІММІГРУВА́ТИ, ую, уєш, недок. і док. Переїжджати до якої-небудь країни на постійне проживання. Словник української мови: в 11 томах. — Том 4, 1973. — Стор. 20.
Бувають в світі цікаві країни, але особливо цікаві країни із цікавими мешканцями... 57-річний Хабіб Чайли з міста Бурса став справжнім прикладом доброчесності після скоєного вчинку.
Як повідомляє турецька преса, вуличний прибиральник виявив на тротуарі біля сміттєвого контейнера пакет зі 110 тисячами лір ($ 15 000). Незважаючи на те, що у Хабіба є кредитна заборгованість перед двома різними банками в розмірі 35 тисяч лір, він викликав поліцію і віддав їм гроші. Однак Хабібу не варто засмучуватися, адже після здобутої слави турецькі зірки Алішан, Демет Акалин і Мустафа Джеджелі висловили бажання покрити кредитні борги чесного двірника.
Бач воно як... а тут призов на сусідній гілці до форумчан пожертвувати 50-100 гривень на мурал на пам"ять Скрябіна залишився без відгуку... Інвестуємо в нерухомість закордоном
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
akurt написав:Бувають в світі цікаві країни, але особливо цікаві країни із цікавими мешканцями... 57-річний Хабіб Чайли з міста Бурса став справжнім прикладом доброчесності після скоєного вчинку.
Як повідомляє турецька преса, вуличний прибиральник виявив на тротуарі біля сміттєвого контейнера пакет зі 110 тисячами лір ($ 15 000). Незважаючи на те, що у Хабіба є кредитна заборгованість перед двома різними банками в розмірі 35 тисяч лір, він викликав поліцію і віддав їм гроші. Однак Хабібу не варто засмучуватися, адже після здобутої слави турецькі зірки Алішан, Демет Акалин і Мустафа Джеджелі висловили бажання покрити кредитні борги чесного двірника.
Бач воно як... а тут призов на сусідній гілці до форумчан пожертвувати 50-100 гривень на мурал на пам"ять Скрябіна залишився без відгуку... Інвестуємо в нерухомість закордоном
Саме цікаве буде завтра - в п"ятницю. Президент Ердоган вчора заявивив, що в п"ятницю буде оголошено про "початок нової ери розвитку Туреччини". Подейкують, що знайшли гігантські запаси газу. Для довідки: 1) Туреччина відмовилася від отримання газу з РФ. 2) Президент Трамп заявив: що "Ердоган - найкращій шахіст в світі". 3) За результатами опитування серед громадян Туреччини, якщо би вибори президента були зараз, то 45% опитаних віддали б голоси за діючого президента. От вам і султан, якого тут періодично паплюжили знавці ногами...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
Саме цікаве буде завтра - в п"ятницю. Президент Ердоган вчора заявивив, що в п"ятницю буде оголошено про "початок нової ери розвитку Туреччини". Подейкують, що знайшли гігантські запаси газу. Для довідки: 1) Туреччина відмовилася від отримання газу з РФ. 2) Президент Трамп заявив: що "Ердоган - найкращій шахіст в світі". 3) За результатами опитування серед громадян Туреччини, якщо би вибори президента були зараз, то 45% опитаних віддали б голоси за діючого президента. От вам і султан, якого тут періодично паплюжили знавці ногами...
Можливо знову доведеться грєкам пілюлей насипати! А то дуже борзі стали, і Францію підтягують, щоб ніби захист посилити )))
Поки що новини від наших українців, що з"явилися тут тиждень-два тому - один купив квартиру, інший орендує. Наведені цитати...
Респондент 1. (слова після того, як я повідомив, що забув на лавці дорогі окуляри, куплені в Лас -Вегасі, прийшов наступного дня - побачив на лавці записку типу "Окуляри - сонце - телефон - дзвонити" - повернув молодий хлопець наступного дня) Вот захожу на конечной Т3 в трамвай... Только что все вышли. Лежит модный рюкзак. ...никого вокруг. И что? Я тоже богоубоялся - позвал служащего, ... Адаптация блин... сам того не хотел... вырвалось ((( Может климат...
Респондент 2. - Да, мы сегодня проехали 140 км до озера, красота... - Встретил "наших" - приехали на авто из Одессы - проехали через Рени, Румынию, Болгарию... без проблем... сказали, что "дороги в Турции - это супер" - и это сказал одессит, что до этого был в Голландии, так там сказал такими и не пахнет... - Дороги среди гор, отличный асфальт, а виды какие, вокруг одни горы...
Респондент 3. - Продал авто за 15 000$ - купил 10 акций Тесла - сегодня продал по 2000. Получилось, что продал авто за 20 000$...
Ось пишеш, що десь є ІНШЕ життя, інший спосіб життя - повірити не можуть... Лаються на мою адресу...
(текст диалогов скопирован без согласия авторов, прошу не копировать).
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.