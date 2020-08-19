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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 732733734735
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 18:25

  akurt написав:Рожденный ползать - летать не может.
Вот и ответ на рассуждения выше...

Ну вот не хотелось раскрывать карты людские, но тот, кто купил за 350 000 долларов себе прелесть, в разговоре сказал, что подыскивает земельный участок и что-то хочет строить.
Как я и говорил: старт бизнеса.
Не всем походит. Не всякий сможет...
А всем и не надо...

Для громадянства достатнє 250 тис. доларів, проблема, що ціну завжди занижуюють, як і у нас, щоб меньше податків сплачувати.
Але можна придбати квартиру для себе і земельну ділянку біля моря, це краще, ніж квартиру або квартири на цю ж суму.
Доречі повернувся день потому з Істамбулу, у бізнеса на Лалелі і не тільки-повна депресія.
Виїзджаю у Польшу через 3 тиждні, вступив до вузу по айті, так бистріше , ніж лікаря підтверджувати.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 19:02

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Ліра зміцнилась на 2%, шось турки знайшли у чорному морі, нафту?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 19:08

Ну, я би не сказав, що вона так вже й зміцнилася: стрибає то вверх, то вниз...
А взагалі знайшли чи нафту, чи газ біля берегів Кіпру, але там є конфлікт із Грецією:
- так само, як Володя Лєнін під час підписання Брестського "миру" заради свого спасіння віддав Україну Німеччині, так само і в 1923 році було підписано Угоду про "почесну капітуляцію" Османської імперії з урядом Великої Британії, Франції та Греції - заради спасіння молодої Турецької республіки.
За угодою всі острови (!!!) Середземного моря відійшти Греції, навіть ті, що є в 2-5 км (!!!) від турецького берега, але на відстані в 600 км (!!!) від Греції.
Це призвело до того, що Греція контролює 40 000 кв. км (!!!) морської поверхні, а Туреччина не може й сунутися, але намагається. Зараз ведуть дуже важкі перемовини із Францією та з Грецією.

До речі: Туреччина повністю відмовилася від російського газу. Поставки з Азербайджану.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 19 сер, 2020 19:10, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 11:21

Нічого собі розборки в Анталії!
Криміналітет цвіте і пахне!
"Інцидент стався в турецькому курортному місті Анталії. За інформацією видання, зловмисник затриманий співробітниками поліції.

Известный азербайджанский криминальный авторитет, вор в законе Надир Салифов был убит выстрелами в голову в одном из отелей, расположенных в Анталье. Как сообщает Habertürk, криминальный авторитет ужинал вместе со своим убийцей."

https://uainfo.org/blognews/1597907287- ... avsya.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 18:39

  change_pm написав:
  greenozon написав:Україна в них в зоні високого ризику (так само як і запоребрик)
і шо дєлать )

іммігрувати...


ІММІГРУВА́ТИ, ую, уєш, недок. і док. Переїжджати до якої-небудь країни на постійне проживання.
Словник української мови: в 11 томах. — Том 4, 1973. — Стор. 20.

Бувають в світі цікаві країни, але особливо цікаві країни із цікавими мешканцями...
57-річний Хабіб Чайли з міста Бурса став справжнім прикладом доброчесності після скоєного вчинку.

Як повідомляє турецька преса, вуличний прибиральник виявив на тротуарі біля сміттєвого контейнера пакет зі 110 тисячами лір ($ 15 000).
Незважаючи на те, що у Хабіба є кредитна заборгованість перед двома різними банками в розмірі 35 тисяч лір, він викликав поліцію і віддав їм гроші.
Однак Хабібу не варто засмучуватися, адже після здобутої слави турецькі зірки Алішан, Демет Акалин і Мустафа Джеджелі висловили бажання покрити кредитні борги чесного двірника.

Бач воно як... а тут призов на сусідній гілці до форумчан пожертвувати 50-100 гривень на мурал на пам"ять Скрябіна залишився без відгуку...
Інвестуємо в нерухомість закордоном
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 19:24

  akurt написав:Бувають в світі цікаві країни, але особливо цікаві країни із цікавими мешканцями...
57-річний Хабіб Чайли з міста Бурса став справжнім прикладом доброчесності після скоєного вчинку.

Як повідомляє турецька преса, вуличний прибиральник виявив на тротуарі біля сміттєвого контейнера пакет зі 110 тисячами лір ($ 15 000).
Незважаючи на те, що у Хабіба є кредитна заборгованість перед двома різними банками в розмірі 35 тисяч лір, він викликав поліцію і віддав їм гроші.
Однак Хабібу не варто засмучуватися, адже після здобутої слави турецькі зірки Алішан, Демет Акалин і Мустафа Джеджелі висловили бажання покрити кредитні борги чесного двірника.

Бач воно як... а тут призов на сусідній гілці до форумчан пожертвувати 50-100 гривень на мурал на пам"ять Скрябіна залишився без відгуку...
Інвестуємо в нерухомість закордоном

Хамдуліла! Аллах віддячив!
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 19:37

  change_pm написав:Хамдуліла! Аллах віддячив!


Саме цікаве буде завтра - в п"ятницю.
Президент Ердоган вчора заявивив, що в п"ятницю буде оголошено про "початок нової ери розвитку Туреччини".
Подейкують, що знайшли гігантські запаси газу.
Для довідки:
1) Туреччина відмовилася від отримання газу з РФ.
2) Президент Трамп заявив: що "Ердоган - найкращій шахіст в світі".
3) За результатами опитування серед громадян Туреччини, якщо би вибори президента були зараз, то 45% опитаних віддали б голоси за діючого президента.
От вам і султан, якого тут періодично паплюжили знавці ногами...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 19:52

  akurt написав:
  change_pm написав:Хамдуліла! Аллах віддячив!


Саме цікаве буде завтра - в п"ятницю.
Президент Ердоган вчора заявивив, що в п"ятницю буде оголошено про "початок нової ери розвитку Туреччини".
Подейкують, що знайшли гігантські запаси газу.
Для довідки:
1) Туреччина відмовилася від отримання газу з РФ.
2) Президент Трамп заявив: що "Ердоган - найкращій шахіст в світі".
3) За результатами опитування серед громадян Туреччини, якщо би вибори президента були зараз, то 45% опитаних віддали б голоси за діючого президента.
От вам і султан, якого тут періодично паплюжили знавці ногами...

Можливо знову доведеться грєкам пілюлей насипати! А то дуже борзі стали, і Францію підтягують, щоб ніби захист посилити )))

зі. Поділ Єгейського моря не є адекватним.
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 20:30

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

change_pm написав:зі. Поділ Єгейського моря не є адекватним.

Не факт, що Егейського, де була сутичка з греками, адже розвідка і в Чорному морі проходила. Будуть спокійно добувати на Чорномор'ї й експортувати в Болгарію і нам тріхо заодно))
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 20:42

Почекаємо п"ятниці... Інтрига ціла...

Поки що новини від наших українців, що з"явилися тут тиждень-два тому - один купив квартиру, інший орендує.
Наведені цитати...

Респондент 1.
(слова після того, як я повідомив, що забув на лавці дорогі окуляри, куплені в Лас -Вегасі, прийшов наступного дня - побачив на лавці записку типу "Окуляри - сонце - телефон - дзвонити" - повернув молодий хлопець наступного дня)
Вот захожу на конечной Т3 в трамвай... Только что все вышли.
Лежит модный рюкзак.
...никого вокруг.
И что? Я тоже богоубоялся - позвал служащего, ...
Адаптация блин... сам того не хотел... вырвалось (((
Может климат...

Респондент 2.
- Да, мы сегодня проехали 140 км до озера, красота...
- Встретил "наших" - приехали на авто из Одессы - проехали через Рени, Румынию, Болгарию... без проблем... сказали, что "дороги в Турции - это супер" - и это сказал одессит, что до этого был в Голландии, так там сказал такими и не пахнет...
- Дороги среди гор, отличный асфальт, а виды какие, вокруг одни горы...

Респондент 3.
- Продал авто за 15 000$ - купил 10 акций Тесла - сегодня продал по 2000. Получилось, что продал авто за 20 000$...

Ось пишеш, що десь є ІНШЕ життя, інший спосіб життя - повірити не можуть... Лаються на мою адресу...

(текст диалогов скопирован без согласия авторов, прошу не копировать).
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
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