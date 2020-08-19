|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 сер, 2020 22:05
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5040466#p5040466
st512 написав:
Знакомый из Днепра вчера делал тест, с симптомами после Турции
. Скорая не смогла проехать к нему, так он просто вышел и подошел к машине, где ему и взяли мазок.
оздоровився і відпочив
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21135
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1154 раз.
- Подякували: 1523 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1041
|120949
|
|
|5431
|598487
|
|
|5
|4370
|
|