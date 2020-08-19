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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 733734735736
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 22:05

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5040466#p5040466
  st512 написав:Знакомый из Днепра вчера делал тест, с симптомами после Турции. Скорая не смогла проехать к нему, так он просто вышел и подошел к машине, где ему и взяли мазок.

оздоровився і відпочив
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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