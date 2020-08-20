Навіщо тягти на форум різні фейки?
То байки про вигул собаки, то про температуру моря, то розповіді про турецькі безводні басейни.
Якщо нічого писати - не пишіть бєліберди!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 сер, 2020 05:30
Навіщо тягти на форум різні фейки?
То байки про вигул собаки, то про температуру моря, то розповіді про турецькі безводні басейни.
Якщо нічого писати - не пишіть бєліберди!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|