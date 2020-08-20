Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:36
UA написав: [b]Сейчас за 1000 у.е госпитализируют. Вытолкают на улицу больного без денег и госпитализируют больного с 1000 у.е.
[/b]
А сколько ХХХХХ у.е потребуется в ноябре?
Або ось так у тебе у країні. Ти приготував на всяк випадок 1000 уе?
change_pm
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:18
change_pm написав: UA написав: [b]Сейчас за 1000 у.е госпитализируют. Вытолкают на улицу больного без денег и госпитализируют больного с 1000 у.е.
[/b]
А сколько ХХХХХ у.е потребуется в ноябре?
Або ось так у тебе у країні. Ти приготував на всяк випадок 1000 уе?
https://youtu.be/KiXf2G96eNs
дело на гражданина всб мною заведено 14.10.2019 в периоды бана на этом форуме пополняется в ответ,плюс на гражданку лвб вдобавок.У меня обострённое чувство справедливости
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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