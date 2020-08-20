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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 733734735736
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:36

  flyman написав:або так:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5040466#p5040466

из Днепра вчера делал тест, с симптомами после Турции.
Скорая не смогла проехать к нему, так он просто вышел и подошел к машине,
где ему и взяли мазок.


оздоровився і відпочив


  UA написав:[b]Сейчас за 1000 у.е госпитализируют. Вытолкают на улицу больного без денег и госпитализируют больного с 1000 у.е.[/b]
А сколько ХХХХХ у.е потребуется в ноябре?


Або ось так у тебе у країні. Ти приготував на всяк випадок 1000 уе?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 11:18

  change_pm написав:
  flyman написав:або так:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5040466#p5040466

из Днепра вчера делал тест, с симптомами после Турции.
Скорая не смогла проехать к нему, так он просто вышел и подошел к машине,
где ему и взяли мазок.


оздоровився і відпочив


  UA написав:[b]Сейчас за 1000 у.е госпитализируют. Вытолкают на улицу больного без денег и госпитализируют больного с 1000 у.е.[/b]
А сколько ХХХХХ у.е потребуется в ноябре?


Або ось так у тебе у країні. Ти приготував на всяк випадок 1000 уе?

https://youtu.be/KiXf2G96eNs дело на гражданина всб мною заведено 14.10.2019 в периоды бана на этом форуме пополняется в ответ,плюс на гражданку лвб вдобавок.У меня обострённое чувство справедливости
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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  #<1 ... 733734735736
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