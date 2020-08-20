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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 733734735736
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:36

  flyman написав:або так:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5040466#p5040466

из Днепра вчера делал тест, с симптомами после Турции.
Скорая не смогла проехать к нему, так он просто вышел и подошел к машине,
где ему и взяли мазок.


оздоровився і відпочив


  UA написав:[b]Сейчас за 1000 у.е госпитализируют. Вытолкают на улицу больного без денег и госпитализируют больного с 1000 у.е.[/b]
А сколько ХХХХХ у.е потребуется в ноябре?


Або ось так у тебе у країні. Ти приготував на всяк випадок 1000 уе?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 12:25

Что пятница нам принесет?
Радостную весть, которую президент Реджеп Тайип Эрдоган собирается объявить в пятницу, 21 августа, ждут с большим нетерпением. Предполагается, что речь может идти об обнаружении нефти или природного газа в Средиземном или Черном море. А эксперты в области энергетики отмечают, что всего 5% предполагаемых запасов Средиземноморья могут удовлетворить потребности Турции в природном газе на 70 лет.
Напомню: Турция ОТКАЗАЛАСЬ от поставок природного газа из РФ.
P.S. На карте "крестиком" показано возможное расположение открытого месторождения.
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 21 сер, 2020 14:21, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:10

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Хочу ту хату для себя,а не в аренду.Накопилось на неё)) всё по теме
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:12

Мизантроп уже отошел от отдыха по самой дешёвой из всех имевшихся дешевых путевок в Болгарии и расскажет вам что-то очень ценное.
Эх, жаль, что я его не читаю, так бы почерпнул для себя что-то полезное...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:23

На всякий случай:
- akurt не использует для отопления квартиры или подогрева воды природный газ. В январе-феврале использует кондиционеры. На утро без работы кондиционера никогда не было ниже +18...+19 в квартире.
- к квартире, в которой он живет, подведена труба поставки природного газа, у части жильцов стоят счетчики газа, примерно как в Украине. Счетчики газа здесь для безопасности ставят не в квартире, а на лестничной клетке, а двухконтурные котлы устанавливают на балконе.
- горячая вода круглогодично и круглосуточно поступает от солнечных коллекторов на крыше дома (дом так и сдавался). В отдельные дни января - февраля переключение на подачу горячей воды от бойлера. На практике: в самый прохладный день января-февраля достаточно, чтобы солнце было не закрыто тучами хотя бы 40 минут, чтобы пользоваться горячей водой.
- дом сдавался в таком виде, что сделана разводка труб отопления по всей квартире, выходы труб под батареи заглушены, практически не видны и не используются.
- по первому моему звонку приедет бригада, которая установит батареи отопления и установит двухконтурный котел - все за 1 день.
- нет необходимости: последний раз снег в Анталии был в 1993 году, держался слоем в 5 см один день.
- зимой в январе самая низкая температура +10, днем обычно +15... +16.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 21 сер, 2020 14:21, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:48

По последним данным в 15-00 будет объявлено об "эпохальном событии в жизни Турции" - вроде бы в районе города Зонгулдак на Черноморском побережье Турции обнаружены гигантские запасы газа.
Что интересно - город Зонгулдак - город-побратим украинского Херсона.
Зображення
Расстояние по прямой: 593,64 км, это примерно как от Запорожья до Киева.
Как знать, может быть Турция станет поставщиком газа в Украину...
И форумчанам станет лучше...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 21 сер, 2020 14:22, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:54

Знову пацієнт пише відверту куєту, яку він черпає з жовтих помийних сайтів.
Раніше були байки про собаку і про йогурт, зараз - про "гігантські поклади газу".

Яким боком газ до закордонної нерухомості, Акурт???Нічого нового не можеш сказати???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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