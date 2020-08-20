Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Что пятница нам принесет? Радостную весть, которую президент Реджеп Тайип Эрдоган собирается объявить в пятницу, 21 августа, ждут с большим нетерпением. Предполагается, что речь может идти об обнаружении нефти или природного газа в Средиземном или Черном море. А эксперты в области энергетики отмечают, что всего 5% предполагаемых запасов Средиземноморья могут удовлетворить потребности Турции в природном газе на 70 лет. Напомню: Турция ОТКАЗАЛАСЬ от поставок природного газа из РФ. P.S. На карте "крестиком" показано возможное расположение открытого месторождения.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 21 сер, 2020 14:21, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
Мизантроп уже отошел от отдыха по самой дешёвой из всех имевшихся дешевых путевок в Болгарии и расскажет вам что-то очень ценное. Эх, жаль, что я его не читаю, так бы почерпнул для себя что-то полезное...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
На всякий случай: - akurt не использует для отопления квартиры или подогрева воды природный газ. В январе-феврале использует кондиционеры. На утро без работы кондиционера никогда не было ниже +18...+19 в квартире. - к квартире, в которой он живет, подведена труба поставки природного газа, у части жильцов стоят счетчики газа, примерно как в Украине. Счетчики газа здесь для безопасности ставят не в квартире, а на лестничной клетке, а двухконтурные котлы устанавливают на балконе. - горячая вода круглогодично и круглосуточно поступает от солнечных коллекторов на крыше дома (дом так и сдавался). В отдельные дни января - февраля переключение на подачу горячей воды от бойлера. На практике: в самый прохладный день января-февраля достаточно, чтобы солнце было не закрыто тучами хотя бы 40 минут, чтобы пользоваться горячей водой. - дом сдавался в таком виде, что сделана разводка труб отопления по всей квартире, выходы труб под батареи заглушены, практически не видны и не используются. - по первому моему звонку приедет бригада, которая установит батареи отопления и установит двухконтурный котел - все за 1 день. - нет необходимости: последний раз снег в Анталии был в 1993 году, держался слоем в 5 см один день. - зимой в январе самая низкая температура +10, днем обычно +15... +16.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 21 сер, 2020 14:21, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
По последним данным в 15-00 будет объявлено об "эпохальном событии в жизни Турции" - вроде бы в районе города Зонгулдак на Черноморском побережье Турции обнаружены гигантские запасы газа. Что интересно - город Зонгулдак - город-побратим украинского Херсона. Расстояние по прямой: 593,64 км, это примерно как от Запорожья до Киева. Как знать, может быть Турция станет поставщиком газа в Украину... И форумчанам станет лучше...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 21 сер, 2020 14:22, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.