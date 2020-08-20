Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:23

На всякий случай:

- akurt не использует для отопления квартиры или подогрева воды природный газ. В январе-феврале использует кондиционеры. На утро без работы кондиционера никогда не было ниже +18...+19 в квартире.

- к квартире, в которой он живет, подведена труба поставки природного газа, у части жильцов стоят счетчики газа, примерно как в Украине. Счетчики газа здесь для безопасности ставят не в квартире, а на лестничной клетке, а двухконтурные котлы устанавливают на балконе.

- горячая вода круглогодично и круглосуточно поступает от солнечных коллекторов на крыше дома (дом так и сдавался). В отдельные дни января - февраля переключение на подачу горячей воды от бойлера. На практике: в самый прохладный день января-февраля достаточно, чтобы солнце было не закрыто тучами хотя бы 40 минут, чтобы пользоваться горячей водой.

- дом сдавался в таком виде, что сделана разводка труб отопления по всей квартире, выходы труб под батареи заглушены, практически не видны и не используются.

- по первому моему звонку приедет бригада, которая установит батареи отопления и установит двухконтурный котел - все за 1 день.

- нет необходимости: последний раз снег в Анталии был в 1993 году, держался слоем в 5 см один день.

- зимой в январе самая низкая температура +10, днем обычно +15... +16.

Востаннє редагувалось akurt в П'ят 21 сер, 2020 14:21, всього редагувалось 1 раз.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.