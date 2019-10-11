Додано: Суб 22 сер, 2020 15:50

flyman написав: прийшов спам:

Не упусти свой шанс отдохнуть по очень выгодным ценам Турция от 286€ за 2х человек с All inclusive на 8 дней / 7 ночей, Standard Room



Kingas Hotel 3*

Турция, Алания



От думаю, може то хлопу з Тернопілького села взяти яку доярку і злітати?

акурт, що скажеш?



чи ліпше в Гєнічєск/Бердянськ чи Скадовськ? прийшов спам:Не упусти свой шанс отдохнуть по очень выгодным ценам Турция от 286€ за 2х человек с All inclusive на 8 дней / 7 ночей, Standard RoomKingas Hotel 3*Турция, АланияОт думаю, може то хлопу з Тернопілького села взяти яку доярку і злітати?акурт, що скажеш?чи ліпше в Гєнічєск/Бердянськ чи Скадовськ?

Та не. Лучше сюда. Роднее и ближе тебе будет. Один из отзывов:1Наталья11.10.2019Ездила со своим молодым человеком. В день заселения в отель, у него было день рождение, о чем мы указывали в пожеланиях в турагенстве, надеясь на какой-то бонус. ПРО САМ НОМЕР 601.По приезду нас поселили в конуру 2х2 метра на 6м этаже, с разными!!! (хотя мы указывали что едет пара) односпальными кроватями. Сразу скажу, что это техническое помещение, напротив номера - лифтовая шахта, которая постоянно стукала - спать было не возможно. На постельном белье были везде волосы, как - будто кого-то постригли прямо на кровати, и какая-то мелкая грязь или пыль. В ванной не было ни душевой, ни самой ванны; просто шланг от душа и рядом туалет, раковина, к частью, была и маленькие шампуни тоже. Горячей или хотя бы теплой воды тоже не было. Кондиционер работал раз через раз, если он все-таки включался, то от него был такой шум как от газонокосилки. Холодильник так же не работал.Везде невыносимо пахло плесенью, особенно с кондиционера времен великой отечественной. В номере было 2 окна - одно наглухо запечатанное, второе где-то под потолком маленькое,полуоткрытое. Балкона не было. Можно было выйти на крышу, но там везде валялся какой-то строительный мусор, матрацы (которые видимо проветривались от клопов и в дальнейшем возвращались в номера) и сломанная мебель.И первый и второй номера были с видом на дорогу, очень шумно. Во втором (о нем отдельно далее) номере откатные окна на балкон плотно не закрывались.ПРО ОТЕЛЬ.Территория маленькая, но это и понятно, отель городского типа. Со стороны двора - помойка, ароматы соответствующие. Бассейн один и очень маленький. Периодически наблюдали огромных тараканов, бегающих по территории. В некоторых номерах были клопы, которые отлично были видны на белых вафельных одеялах. Рядом, в зоне где расположена еда, стояло мусорное ведро, которое далеко не каждый день выносилось.98% посуды было со сколами или склеенной, видимо тоже со времен великой отечественной, ну или же с основания самого отеля. Очень грязный кофейный аппарат, еще там по стенке этот кофе тек:)ПРО ЕДУ.Очень!!! скудная. В Турцию ездили и до этого момента, но в другой отель в Махмутларе, тоже тройки. Если сравнивать - то это небо и земля. В этой королевской ж***, за неделю мясо было всего 1 раз, куриные части и то с костями...выдавали порционно, а не сколько ты хочешь. В остальном были соевые котлетки, полуфабрикаты с соевым мясом, соевый кебаб (нигде такого не видела). Салаты были: отвратительные макароны (оставшиеся с прошлого ужина) с кукурузой (вот ей в основном и питались), помидор с огурцом, огурец с помидором, помидор с огурцом и капустой фиолетовой, просто отдельно помидоры, отдельно огурцы, листики салата (не первой свежести) и зелень, заветренная колбаска. Из алкогольного - все по стандарту, вино пить не возможно - кислятье (было только белое), пиво было нормальным, но оно было далеко не во все дни отпуска. Под конец отпуска отравилась ужином, за часов 5ть до отлета. Это был 100% ужин, по тому что из всего отеля еще около 6ти человек были с такими же симптомами, в большей или меньшей степени.ПРО АНИМАЦИЮ.Постоянно играла турецкая какая-то старая музыка. Дискотек не было. Развлечений для детей не было, впрочем для взрослых тоже.ПРО ДРУГОЙ НОМЕР, В КОТОРЫЙ НАС ПЕРЕСЕЛИЛИ ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НАШИХ ВОЗМУЩЕНИЙ.Немного повторюсь. Во втором 312 номере, откатные окна на балкон плотно не закрывались, было шумно спать. Но в целом номер более ли менее. Попросторнее, горячая вода, ванная, кондиционер и холодильник, полотенца - все было и работало. Белье было по прежнему не первой свежести. Зато был большой балкон.В ЗАКЛЮЧЕНИЕ.Если не планируете кушать в отеле, планируете зависать в городе или на море, да и в принципе любите ездить по достопримечательностям - то этот отель возможно для вас.