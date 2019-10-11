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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 сер, 2020 15:27
прийшов спам:
Не упусти свой шанс отдохнуть по очень выгодным ценам Турция от 286€ за 2х человек с All inclusive на 8 дней / 7 ночей, Standard Room
Kingas Hotel 3*
Турция, Алания
От думаю, може то хлопу з Тернопілького села взяти яку доярку і злітати?
акурт, що скажеш?
чи ліпше в Гєнічєск/Бердянськ чи Скадовськ?
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Суб 22 сер, 2020 15:50
flyman написав:
прийшов спам:Не упусти свой шанс отдохнуть по очень выгодным ценам Турция от 286€ за 2х человек с All inclusive на 8 дней / 7 ночей, Standard Room
Kingas Hotel 3*
Турция, Алания
От думаю, може то хлопу з Тернопілького села взяти яку доярку і злітати?
акурт, що скажеш?
чи ліпше в Гєнічєск/Бердянськ чи Скадовськ?
Та не. Лучше сюда. Роднее и ближе тебе будет. Один из отзывов:
1Наталья
11.10.2019
Ездила со своим молодым человеком. В день заселения в отель, у него было день рождение, о чем мы указывали в пожеланиях в турагенстве, надеясь на какой-то бонус. ПРО САМ НОМЕР 601.По приезду нас поселили в конуру 2х2 метра на 6м этаже, с разными!!! (хотя мы указывали что едет пара) односпальными кроватями. Сразу скажу, что это техническое помещение, напротив номера - лифтовая шахта, которая постоянно стукала - спать было не возможно. На постельном белье были везде волосы, как - будто кого-то постригли прямо на кровати, и какая-то мелкая грязь или пыль. В ванной не было ни душевой, ни самой ванны; просто шланг от душа и рядом туалет, раковина, к частью, была и маленькие шампуни тоже. Горячей или хотя бы теплой воды тоже не было. Кондиционер работал раз через раз, если он все-таки включался, то от него был такой шум как от газонокосилки. Холодильник так же не работал.Везде невыносимо пахло плесенью, особенно с кондиционера времен великой отечественной. В номере было 2 окна - одно наглухо запечатанное, второе где-то под потолком маленькое,полуоткрытое. Балкона не было. Можно было выйти на крышу, но там везде валялся какой-то строительный мусор, матрацы (которые видимо проветривались от клопов и в дальнейшем возвращались в номера) и сломанная мебель.И первый и второй номера были с видом на дорогу, очень шумно. Во втором (о нем отдельно далее) номере откатные окна на балкон плотно не закрывались.ПРО ОТЕЛЬ.Территория маленькая, но это и понятно, отель городского типа. Со стороны двора - помойка, ароматы соответствующие. Бассейн один и очень маленький. Периодически наблюдали огромных тараканов, бегающих по территории. В некоторых номерах были клопы, которые отлично были видны на белых вафельных одеялах. Рядом, в зоне где расположена еда, стояло мусорное ведро, которое далеко не каждый день выносилось.98% посуды было со сколами или склеенной, видимо тоже со времен великой отечественной, ну или же с основания самого отеля. Очень грязный кофейный аппарат, еще там по стенке этот кофе тек:)ПРО ЕДУ.Очень!!! скудная. В Турцию ездили и до этого момента, но в другой отель в Махмутларе, тоже тройки. Если сравнивать - то это небо и земля. В этой королевской ж***, за неделю мясо было всего 1 раз, куриные части и то с костями...выдавали порционно, а не сколько ты хочешь. В остальном были соевые котлетки, полуфабрикаты с соевым мясом, соевый кебаб (нигде такого не видела). Салаты были: отвратительные макароны (оставшиеся с прошлого ужина) с кукурузой (вот ей в основном и питались), помидор с огурцом, огурец с помидором, помидор с огурцом и капустой фиолетовой, просто отдельно помидоры, отдельно огурцы, листики салата (не первой свежести) и зелень, заветренная колбаска. Из алкогольного - все по стандарту, вино пить не возможно - кислятье (было только белое), пиво было нормальным, но оно было далеко не во все дни отпуска. Под конец отпуска отравилась ужином, за часов 5ть до отлета. Это был 100% ужин, по тому что из всего отеля еще около 6ти человек были с такими же симптомами, в большей или меньшей степени.ПРО АНИМАЦИЮ.Постоянно играла турецкая какая-то старая музыка. Дискотек не было. Развлечений для детей не было, впрочем для взрослых тоже.ПРО ДРУГОЙ НОМЕР, В КОТОРЫЙ НАС ПЕРЕСЕЛИЛИ ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НАШИХ ВОЗМУЩЕНИЙ.Немного повторюсь. Во втором 312 номере, откатные окна на балкон плотно не закрывались, было шумно спать. Но в целом номер более ли менее. Попросторнее, горячая вода, ванная, кондиционер и холодильник, полотенца - все было и работало. Белье было по прежнему не первой свежести. Зато был большой балкон.В ЗАКЛЮЧЕНИЕ.Если не планируете кушать в отеле, планируете зависать в городе или на море, да и в принципе любите ездить по достопримечательностям - то этот отель возможно для вас.
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asin
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Додано: Суб 22 сер, 2020 17:32
asin написав: flyman написав:
прийшов спам:Не упусти свой шанс отдохнуть по очень выгодным ценам Турция от 286€ за 2х человек с All inclusive на 8 дней / 7 ночей, Standard Room
Kingas Hotel 3*
Турция, Алания
От думаю, може то хлопу з Тернопілького села взяти яку доярку і злітати?
акурт, що скажеш?
чи ліпше в Гєнічєск/Бердянськ чи Скадовськ?
Та не. Лучше сюда. Роднее и ближе тебе будет. Один из отзывов:
1Наталья
11.10.2019
Ездила со своим молодым человеком. В день заселения в отель, у него было день рождение, о чем мы указывали в пожеланиях в турагенстве, надеясь на какой-то бонус. ПРО САМ НОМЕР 601.По приезду нас поселили в конуру 2х2 метра на 6м этаже, с разными!!! (хотя мы указывали что едет пара) односпальными кроватями. Сразу скажу, что это техническое помещение, напротив номера - лифтовая шахта, которая постоянно стукала - спать было не возможно. На постельном белье были везде волосы, как - будто кого-то постригли прямо на кровати, и какая-то мелкая грязь или пыль. В ванной не было ни душевой, ни самой ванны; просто шланг от душа и рядом туалет, раковина, к частью, была и маленькие шампуни тоже. Горячей или хотя бы теплой воды тоже не было. Кондиционер работал раз через раз, если он все-таки включался, то от него был такой шум как от газонокосилки. Холодильник так же не работал.Везде невыносимо пахло плесенью, особенно с кондиционера времен великой отечественной. В номере было 2 окна - одно наглухо запечатанное, второе где-то под потолком маленькое,полуоткрытое. Балкона не было. Можно было выйти на крышу, но там везде валялся какой-то строительный мусор, матрацы (которые видимо проветривались от клопов и в дальнейшем возвращались в номера) и сломанная мебель.И первый и второй номера были с видом на дорогу, очень шумно. Во втором (о нем отдельно далее) номере откатные окна на балкон плотно не закрывались.ПРО ОТЕЛЬ.Территория маленькая, но это и понятно, отель городского типа. Со стороны двора - помойка, ароматы соответствующие. Бассейн один и очень маленький. Периодически наблюдали огромных тараканов, бегающих по территории. В некоторых номерах были клопы, которые отлично были видны на белых вафельных одеялах. Рядом, в зоне где расположена еда, стояло мусорное ведро, которое далеко не каждый день выносилось.98% посуды было со сколами или склеенной, видимо тоже со времен великой отечественной, ну или же с основания самого отеля. Очень грязный кофейный аппарат, еще там по стенке этот кофе тек:)ПРО ЕДУ.Очень!!! скудная. В Турцию ездили и до этого момента, но в другой отель в Махмутларе, тоже тройки. Если сравнивать - то это небо и земля. В этой королевской ж***, за неделю мясо было всего 1 раз, куриные части и то с костями...выдавали порционно, а не сколько ты хочешь. В остальном были соевые котлетки, полуфабрикаты с соевым мясом, соевый кебаб (нигде такого не видела). Салаты были: отвратительные макароны (оставшиеся с прошлого ужина) с кукурузой (вот ей в основном и питались), помидор с огурцом, огурец с помидором, помидор с огурцом и капустой фиолетовой, просто отдельно помидоры, отдельно огурцы, листики салата (не первой свежести) и зелень, заветренная колбаска. Из алкогольного - все по стандарту, вино пить не возможно - кислятье (было только белое), пиво было нормальным, но оно было далеко не во все дни отпуска. Под конец отпуска отравилась ужином, за часов 5ть до отлета. Это был 100% ужин, по тому что из всего отеля еще около 6ти человек были с такими же симптомами, в большей или меньшей степени.ПРО АНИМАЦИЮ.Постоянно играла турецкая какая-то старая музыка. Дискотек не было. Развлечений для детей не было, впрочем для взрослых тоже.ПРО ДРУГОЙ НОМЕР, В КОТОРЫЙ НАС ПЕРЕСЕЛИЛИ ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НАШИХ ВОЗМУЩЕНИЙ.Немного повторюсь. Во втором 312 номере, откатные окна на балкон плотно не закрывались, было шумно спать. Но в целом номер более ли менее. Попросторнее, горячая вода, ванная, кондиционер и холодильник, полотенца - все было и работало. Белье было по прежнему не первой свежести. Зато был большой балкон.В ЗАКЛЮЧЕНИЕ.Если не планируете кушать в отеле, планируете зависать в городе или на море, да и в принципе любите ездить по достопримечательностям - то этот отель возможно для вас.
хлоп з села не хоче клопів у ліжку, хоче повноцінну доярку, тому дивиться такий варіант із 4*:
Anita Kemer Noch Hotel 4*
8 дней / 7 ночей
Economy, 2 взрослых
Всё включено
331 eur
п.с.
до чого веду: щоб злітати з бабою на море в Туреччину раз в рік, не тре купувати за десятики тисяч доларів житло для себе в Анталії.
Якщо покласти $16000 під 3% то буде через рік $386, що вистачить на чотири зірковий отель на тиждень на двох
А якщо взяти кавалірку за $10000 і ще $3000 вкласти в ремонт, та здавати в оренду за $180 в місяць ($2160 за рік), то можна відпочива довше і готелі із 5*
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flyman
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Додано: Суб 22 сер, 2020 20:59
Надо ездить отдыхать только в "Железный порт": и чисто, и "Все включено" и другие плюшки.
Номера большие и просторные. По утрам девушки кофе в постель подают...
Сегодня мэрия Анталии опубликовала данные об иностранных гостях в Анталии.
С начала года посетили только Анталию 300 000 (триста тысяч) гостей из Украины.
На втором месте - россияне - 280 000.
На третьем - граждане Германии.
Но товарищи все ищут и ищут инфу, как за границей жить плохо.
Это замечательно.
Для сравнения:
- на 84 000 000 жителей Турции выявлено за сутки 1309 случаев заражения.
- на 40 000 000 жителей Украины (а реально - думаю - не больше 30 миллионов) выявлено 2 328 случаев заражения.
Но вы ищите...
Тут товарищи все рулили купить недвигу в Испании.
Хороший совет. Чуть лучше Албании и Монголии.
Так вот сегодня говорил с приятелями, у которых в Аликанте квартира, которую купили за 140 000 евро - и не мечтают попасть в свою прелесть.
Так-то вот, парни...
Но мне приятно, что про Турцию волнуются.
Искренне благодарен. Спасибо. Это подтверждает, что лично я сделал верный вывод...
Про социальную политику. Не забыли мою фразу: "Голодный человек - опасный человек"?
Указом президента страны продлен запрет на увольнению сотрудников до 16 сентября.
Все люди РАБОТАВШИЕ, но не получающие зарплату, получают от государства пособие в размере 1177 лир в месяц (примерно 4000 гривен). Это 39,24 лиры в сутки. Для разбирающихся в экономике: в Турции на 39 лир в сутки очень даже не хило можно прожить: 1 кг курицы 9 лир, 1 литр молока - 3 лиры, 1 батон - 1,5 лиры, 1 кг огурцов, помидоров, картофеля, лука, арбузов, зелени - 1-1,5-2 лиры это 3,75-7,50 гривен за кг). 1 кг говядины - в эти дни - 37 лир.
Флайману и не снилось...
Все, кто был и есть безработным, тоже получает пособие - примерно 800 лир плюс по 400 лир (примерно 1500 гривен) на каждого ребенка - это из-за пандемии.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 22 сер, 2020 21:21, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 21:22
change_pm написав: UA написав:[b]Сейчас за 1000 у.е госпитализируют. Вытолкают на улицу больного без денег и госпитализируют больного с 1000 у.е.
[/b]
А сколько ХХХХХ у.е потребуется в ноябре?
Або ось так у тебе у країні. Ти приготував на всяк випадок 1000 уе?
flyman написав:
прийшов спам:
[i]Не упусти свой шанс отдохнуть по очень выгодным ценам Турция от 286€ за 2х человек с All inclusive на 8 дней / 7 ночей, Standard RoomОт думаю, може то хлопу з Тернопілького села взяти яку доярку і злітати?
Флай, це якраз доречне продовження цієї бесіди, і ти не відповів, чи є в тебе 1000 уе на госпіталізацію?
Якщо є 1000+ уе, то можна летіти, а ось якщо ні, то імхо краще вдома пересідіти )))
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Додано: Суб 22 сер, 2020 21:51
О! Ви теж помітили - що варто задати будь-яке запитання про те, чого панове - активні критики/фахівці - досягли в житті - вдразу ховаються та мовчать?
Стидаються чи що...
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 22 сер, 2020 22:05, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
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Додано: Суб 22 сер, 2020 22:01
change_pm написав: UA написав:[b]Сейчас за 1000 у.е госпитализируют. Вытолкают на улицу больного без денег и госпитализируют больного с 1000 у.е.
[/b]
А сколько ХХХХХ у.е потребуется в ноябре?
Або ось так у тебе у країні. Ти приготував на всяк випадок 1000 уе?
flyman написав:
прийшов спам:
[i]Не упусти свой шанс отдохнуть по очень выгодным ценам Турция от 286€ за 2х человек с All inclusive на 8 дней / 7 ночей, Standard RoomОт думаю, може то хлопу з Тернопілького села взяти яку доярку і злітати?
Флай, це якраз доречне продовження цієї бесіди, і ти не відповів, чи є в тебе 1000 уе на госпіталізацію?
Якщо є 1000+ уе, то можна летіти, а ось якщо ні, то імхо краще вдома пересідіти )))
===============
тобто ти пропонуєш ще мати на всяк випадок 1куе на "страховий ковід випадок"?
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Додано: Суб 22 сер, 2020 22:07
akurt написав:
6. ГОЛОВНЕ: особисто я дуже задоволений, шо туристів по прильоту беруть під "білі руки" та везуть в готелі за межами Анталії та розміщують у віддалених районах - про безпеку не забуваєте???? А, вибачаюсь, забуваєте...
неужели все так плохо стало с безопасностью в Турции?
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Додано: Суб 22 сер, 2020 22:19
А из чего вы сделали такой вывод?
Мне неудобно напоминать - думаю вы не читаете газет, но сегодня президент Украины заявил, то только СЕЙЧАС началась ПЕРВАЯ волна в Украине, а до второй еще дожить надо.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
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akurt
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