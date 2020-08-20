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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 736737738739>
Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 23:55

Ловлю на слове:
  ol_zy написав:
  akurt написав:6. ГОЛОВНЕ: особисто я дуже задоволений, шо туристів по прильоту беруть під "білі руки" та везуть в готелі за межами Анталії та розміщують у віддалених районах - про безпеку не забуваєте???? А, вибачаюсь, забуваєте...

неужели все так плохо стало с безопасностью в Турции?


Какое отношение имеет ваша фраза - ничем не подтвержденная - а я вам цифры привел - к недвижимости в Турции?

Если развивать мысль, то я писал ранее:
- все тут уже отвыкли от массового туризма из РФ и больше думают О БЕЗОПАСНОСТИ, а не о деньгах/заработке.
- все ваши доходы/заработки/недвижимость могут стать почти одномоментно не нужными - под аппаратом ИВЛ они точно не нужны.
- в этой ситуации простые методы собственной защиты - спасают жизнь. Реально.

Вот сегодня "картина маслом": отвез жену на шоппинг с подружкой, вернулся домой - заехал в маркет взять упаковку баночного пива.
Иду к кассе - вижу невероятное - тетка огромных пухлых напитанных жиром размеров - явно из ставшего знаменитым в последние сутки Томска - в невероятно большом сарафан/балахоне (даже не представляю, где такое убожество можно было купить и на себя натянуть) - не имеет маски, задирает (!!!) этот балахон/сарафан - подносит его к носу - прикрывая - левой рукой, а правой держит корзинку с покупками. Жаль не сделал фото - было бы фото дня.
Так вот: так вот чучело надо опасаться или нет?
И надо ли мне радоваться, что вот таких чучел взяли под белы руки в аэропорту "встречающие гиды" и отвезли подальше в отель?
Я - за то, чтобы радоваться.
И я за то, чтобы Вы оглядывались по сторонам в том месте, где живете.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 23:58

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Ув.Акурт не могли бы вы подсказать, ходит ли сейчас рейсовый катер между Анталией и Кемером последняя информация,что нахожу за 2019 год,что прекратили?
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 00:03

Не могу точно сказать.
Находясь на пляже, вижу, что какой то достаточно большой катер с пассажирами проходит в сторону Камера - но не более 1-го раза в день.
Не думаю, что он очень востребован: в Кемер ходят автобусы и часто.
Хотя для туристов в Камере такой катер был бы интересным - причаливает в самом центре Анталии, в старинном городе времен Османской империи - Калечии - сразу на бесплатном лифте подняться можно в центр Анталии. Там высоко от уровня причала...
Из известных туристических бухт - Адрасан, Демре и других невероятное количество катеров/яхт возят туристов на острова и в бухты.
У них сейчас ограничение: не более 50% загрузки катера/яхты.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 00:28

  akurt написав:Не могу точно сказать.
Находясь на пляже, вижу, что какой то достаточно большой катер с пассажирами проходит в сторону Камера - но не более 1-го раза в день.
Не думаю, что он очень востребован: в Кемер ходят автобусы и часто.
Хотя для туристов в Камере такой катер был бы интересным - причаливает в самом центре Анталии, в старинном городе времен Османской империи - Калечии - сразу на бесплатном лифте подняться можно в центр Анталии. Там высоко от уровня причала...
Из известных туристических бухт - Адрасан, Демре и других невероятное количество катеров/яхт возят туристов на острова и в бухты.
У них сейчас ограничение: не более 50% загрузки катера/яхты.

В любом случае спасибо за ответ,если узнаете сообщите пож. Инфа нужна до 2 сентября.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 00:50

Испания - это мечта! Ее не вытравить так просто. Другой вопрос, что голову на плечах надо иметь: кто в здравом уме покупает жильё в Испании без нормальных доков, чтобы там жить? Это актуально и для Испании, и для Турции и для любой другой страны мира. Есть/будет ВНЖ/гражданство, будешь там жить, а не туристом - покупай. В Испании надо брать от 500к евро, чтобы наверняка, в Турции просто покупать любое жильё. Но и там и там есть возможность получить внж за жилье. А вот во Франции или Италии - в пролёте.

Будут финансовые возможности - Испания, нет - Турция, совсем нет - тогда уж ридна хата.
Востаннє редагувалось San в Нед 23 сер, 2020 00:52, всього редагувалось 1 раз.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
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San
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 00:52

  akurt написав:Ловлю на слове:
  ol_zy написав:
  akurt написав:6. ГОЛОВНЕ: особисто я дуже задоволений, шо туристів по прильоту беруть під "білі руки" та везуть в готелі за межами Анталії та розміщують у віддалених районах - про безпеку не забуваєте???? А, вибачаюсь, забуваєте...

неужели все так плохо стало с безопасностью в Турции?


Какое отношение имеет ваша фраза - ничем не подтвержденная - а я вам цифры привел - к недвижимости в Турции?

Из вашего сообщения следует, что чем дальше отель от Анталии тем он опаснее, я так понял, что за Анталией стало достаточно опасно находится (вирусы, бандитизм, грабежи, антисанитария, неухоженные пляжи... х.з. что вы имеете в виду под опасностью)
И, если вдруг выбрали отель подальше (подешевле), то значит забываем о безопасности и в те отели не стоит даже соваться сейчас, только в Анталию можно брать туры...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 08:20

Такой интересный ход мысли у ol_zy, что я и комментировать не буду. Как-то не замыкается никакая логическая цепочка... уже и грабежи, и изнасилования и расчленения малолетних...

По поводу Испании и Турции.
Есть еще одна разница: если Вы получили ВНЖ в Испании, и не находитесь там более 6-ти месяцев, то оно автоматически аннулируется.
Приятный сюрприз, не правда-ли?

ВНЖ в Турции позволяет сколько угодно раз и на любой срок покидать территорию страны. Даже в самые суровые дни карантинов и "Комендантского часа" в Турции работала паромная переправа из Карасу в Черноморск. И героически работали сотрудники наших консульств в Стамбуле, Анталии и посольства в Анкаре: на авто/микроавтобусах с дипломатическими номерами ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ без всякой оплаты доставляли в порт на паром (для справки: от Анталии до порта в Карасу - 625 км).
Более того: правительство Турции приняло специальное решение по гражданам Украины, которые из-за коронавируса не смогли вовремя - без нарушения визового режима - покинуть Турцию: всем дали время до 15 июля без всяких санкций выехать из страны.

БИНГО!
Кто живет в Турции - "тому и карты в руки"!
Ай да султан злобный! Такой сюрприз устроил!
Президент страны подписал Указ о разрешении ввоза в страну 5 500 наименований товаров из далекой Венесуэлы без всяких пошлин и акцизов... Сыры, фрукты, рис, шоколад...
Так то вот...
Так, в Мексике я был, блюда мексиканской кухни я уже все перепробовал, блюда перуанской кухни перепробовал, настала череда Венесуэлы...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 23 сер, 2020 09:32, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 09:09

ПРО МАКРОЭКОНОМИКУ
Думаю, среди форумчан есть специалисты по этому вопросу. Потому полезно что-то узнать, сопоставив факты:

1. РэволюционЭры в Венесуэле - Уго Чавес и Мадуро - як собака блох - набрались кредитов в разных странах. На первом месте - РФ, этим революционеры бабло отдают любовью. Проскользнуло сообщение, что РФ удалось вывезти 20 тонн золотом в слитках. Больше ничего... Тока любоФФФ... А вот на третьем месте - Турция.
2. Почти незамеченным прошел визит Эрдогана в Венесуэлу - дней 10 назад - он встретился с Мадуро.
3. Как я понимаю, на личной встрече Эродоган сказал другу Мадуро: "Слышь, абротник, амба тебе, ангишваны пора заканчивать, артистов мы у же видели... бабки общаковые надо отдать..."
4. Становятся понятными слова Трампа, сказанные им неделю назад, что "Эрдоган - самый лучший в мире шахматист..." (не дословная цитата).

5 500 наименований товаров - без пошлины - ввоз - это серьезно...

Вот как злобный султан ведет политику... И никто ослушаться не может...
А куда пойдет товар? Гражданам своей страны...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 09:51

Це все, звичайно, дуже цікаво, і про Мадуро, і про газ, і про товари без мита, і про геній Ердогана.
Але це точно гілка про нерухомість?
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 09:52

Модератор, чому не банять флудера за безкінечні порушення правил форуму?
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