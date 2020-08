Додано: Нед 23 сер, 2020 00:50

Испания - это мечта! Ее не вытравить так просто. Другой вопрос, что голову на плечах надо иметь: кто в здравом уме покупает жильё в Испании без нормальных доков, чтобы там жить? Это актуально и для Испании, и для Турции и для любой другой страны мира. Есть/будет ВНЖ/гражданство, будешь там жить, а не туристом - покупай. В Испании надо брать от 500к евро, чтобы наверняка, в Турции просто покупать любое жильё. Но и там и там есть возможность получить внж за жилье. А вот во Франции или Италии - в пролёте.



Будут финансовые возможности - Испания, нет - Турция, совсем нет - тогда уж ридна хата.

