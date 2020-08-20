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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 736737738739
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 09:58

  ib_investor написав:Це все, звичайно, дуже цікаво, і про Мадуро, і про газ, і про товари без мита, і про геній Ердогана.
Але це точно гілка про нерухомість?


як відпочили на СонБері?
зеленина була у воді біля Несебру? штормило чи тихо?

асвабадітєлєй багато?
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 10:15

  jump написав:
  ib_investor написав:Це все, звичайно, дуже цікаво, і про Мадуро, і про газ, і про товари без мита, і про геній Ердогана.
Але це точно гілка про нерухомість?


як відпочили на СонБері?
зеленина була у воді біля Несебру? штормило чи тихо?

асвабадітєлєй багато?

Просто прекрасний відпочинок. Ще на місці.
Штормило 3 дні, але море тепле.
Росіян майже нема. Україна, Польща, Румунія, плюс болгари наїздами п‘ятниця-неділя.
Курс на місці: 1,61 до долара, 1,90-1,92 до євро.
Ресторації заповнені, ціни не змінились.
Десь на 10-15 відсотків подорожчали послуги, в основному - розваги на морі.
Іншими словами - повне зубожіння і розруха.
Як там каже той письменник.. Проїжджати без зупинки треба :D :D :D
ib_investor
 
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  #<1 ... 736737738739
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