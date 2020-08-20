як відпочили на СонБері?
зеленина була у воді біля Несебру? штормило чи тихо?
асвабадітєлєй багато?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 сер, 2020 09:58
Додано: Нед 23 сер, 2020 10:15
Просто прекрасний відпочинок. Ще на місці.
Штормило 3 дні, але море тепле.
Росіян майже нема. Україна, Польща, Румунія, плюс болгари наїздами п‘ятниця-неділя.
Курс на місці: 1,61 до долара, 1,90-1,92 до євро.
Ресторації заповнені, ціни не змінились.
Десь на 10-15 відсотків подорожчали послуги, в основному - розваги на морі.
Іншими словами - повне зубожіння і розруха.
Як там каже той письменник.. Проїжджати без зупинки треба
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|