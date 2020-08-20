Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ib_investor написав:Це все, звичайно, дуже цікаво, і про Мадуро, і про газ, і про товари без мита, і про геній Ердогана. Але це точно гілка про нерухомість?
як відпочили на СонБері? зеленина була у воді біля Несебру? штормило чи тихо?
асвабадітєлєй багато?
Просто прекрасний відпочинок. Ще на місці. Штормило 3 дні, але море тепле. Росіян майже нема. Україна, Польща, Румунія, плюс болгари наїздами п‘ятниця-неділя. Курс на місці: 1,61 до долара, 1,90-1,92 до євро. Ресторації заповнені, ціни не змінились. Десь на 10-15 відсотків подорожчали послуги, в основному - розваги на морі. Іншими словами - повне зубожіння і розруха. Як там каже той письменник.. Проїжджати без зупинки треба
Пан greenozon має рацію: до 01 липня були такі ціни на готелі, що я сам дивувався: в старовинному містечку Калєчіі в центрі Анталії - там тілько бутік-готелі - із сніданком були весь час пропозиції на 130 лір номер на двох (приблизно 20 доларів). Такі саме пропозиції були у готелі 5 зірок - перша лінія - в Чешме неподалік від Ізміру. Ми скористалися смішними пропозиціями в знаменитому Олімпусі.. - за три доби заплатили з напівпансіоном 420 лір або приблизно 1500 гривень. (зараз там є пропозиції по 250-350 лір на добу - це приблизно 1200 гривень на добу) Дійсно все не тільки змінилося, але й суттєво збільшилося в ціні. Але є дуже цікаві пропозиці - наприклад, на курортах термальних вод десь за 230 км від Анталії в районі міста Конья. Сам розглядаю питання поїхати - 4 доби 3 ночі за 400 лір - 1500 гривень - супер!!!! Ось наприклад таке в Анталії: номер на двох із сніданком в самому центрі за 220 лір або за 825 гривень... https://www.grupanya.com/antalya/firsat ... c=adl2-ccd Це із сніданком, діти до 6 років - безкоштовно, паркінг - безкоштовно.
ib_investor написав:Десь на 10-15 відсотків подорожчали послуги,
знайоми розповідав, нещодавньо вернувся із трурецьої вакації
із самого початку як корона бушувала що дурнувата турки демпінгували 50-70% на готелі!!!! хто сміливий - зекономив вагон грошей потім 30-40% знижки, зараз каже майже вернулось ДО всього безобразія
Мені особисто готелі не цікаві. Тим більше - турецькі в Анталії. Кожного разу одне те саме: зранку полив газонів, потім +35, вся ця волога випаровується і ти сидиш в тому готелі як в парнику. Тому в дупу Анталію, а якщо та локація - то виключно Кемер.