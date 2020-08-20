Додано: Нед 23 сер, 2020 11:06

там тілько бутік-готелі

Панмає рацію: до 01 липня були такі ціни на готелі, що я сам дивувався:в старовинному містечку Калєчіі в центрі Анталії -- із сніданком були весь час пропозиції на 130 лір номер на двох (приблизно 20 доларів).Такі саме пропозиції були у готелі 5 зірок - перша лінія - в Чешме неподалік від Ізміру.Ми скористалися смішними пропозиціями в знаменитому Олімпусі.. - за три доби заплатили з напівпансіоном 420 лір або приблизно 1500 гривень.(зараз там є пропозиції по 250-350 лір на добу - це приблизно 1200 гривень на добу)Дійсно все не тільки змінилося, але й суттєво збільшилося в ціні.Але є дуже цікаві пропозиці - наприклад, на курортах термальних вод десь за 230 км від Анталії в районі міста Конья. Сам розглядаю питання поїхати - 4 доби 3 ночі за 400 лір - 1500 гривень - супер!!!!Ось наприклад таке в Анталії: номер на двох із сніданком в самому центрі за 220 лір або за 825 гривень...Це із сніданком, діти до 6 років - безкоштовно, паркінг - безкоштовно.З 22 серпня відновили польоти на повітряних кулях в Каппадокії.Задоволення не дешеве - орієнтир 90 доларів, включено трансфер з готелю та "легкий" сніданок перед польотом, але комусь цікаво (1 година польоту на повітряній кулі).А готель рекомендую ось такий - МЕНШЕ, ніж за 1000 гривень на добу із сніданком - але в такому готелі гадаю ви ніколи не бували... Подивіться фото...