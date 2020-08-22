Додано: Нед 23 сер, 2020 13:51

за будь-яких умов ви не зможете жити в Болгарії цілий рік. Максимум 180 днів на рік...

Тут у нас гілка, де оперують точними цифрами та фактами.ВНП в Болгарії українцю отримати легко. Підкреслюю: не громадянство, а ВНП.Достатньоно інвестувати(триста тисяч)Варіянти:а) інвестувати у віддалений сільский район - тоді поріг зменшується вдвічі. Список віддалених покинутих районів треба заздалегідь отримати у відповідному міністерстві. Не помилится!б) отримати за невеликі гроші довготривалу болгарьску візу як власнику квартири. Дає можливість перебувати на рік 180 днів. Правда, українець із біометричним паспортом і так може перебувати в Болгарії без візи 90 днів в кожні 180 днів. Але чому б і не заплатити за візу...в) скористатися спеціальною програмою для пенсіонерів - треба зварнутися спочатку до Посольства Болгарії в Україні та отримати відповідні документи. На цій гілці десь 1,5 роки тому єдин пан розповідав про те, що він скористався програмою. Чом би і не повторити комусь із форумчан.АЛЕ ГОЛОВНЕ:Благодійність - штука приємна, чого би не інвестувати гроші в країну, яка за рівнем розвитку дорівнює Україні... Братському народу, який за часів СРСР ледь не став республікою номер 16 у складі, треба допомагати...(далі буде)