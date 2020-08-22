Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ib_investor написав:Це все, звичайно, дуже цікаво, і про Мадуро, і про газ, і про товари без мита, і про геній Ердогана. Але це точно гілка про нерухомість?
як відпочили на СонБері? зеленина була у воді біля Несебру? штормило чи тихо?
асвабадітєлєй багато?
Просто прекрасний відпочинок. Ще на місці. Штормило 3 дні, але море тепле. Росіян майже нема. Україна, Польща, Румунія, плюс болгари наїздами п‘ятниця-неділя. Курс на місці: 1,61 до долара, 1,90-1,92 до євро. Ресторації заповнені, ціни не змінились. Десь на 10-15 відсотків подорожчали послуги, в основному - розваги на морі. Іншими словами - повне зубожіння і розруха. Як там каже той письменник.. Проїжджати без зупинки треба
Пан greenozon має рацію: до 01 липня були такі ціни на готелі, що я сам дивувався: в старовинному містечку Калєчіі в центрі Анталії - там тілько бутік-готелі - із сніданком були весь час пропозиції на 130 лір номер на двох (приблизно 20 доларів). Такі саме пропозиції були у готелі 5 зірок - перша лінія - в Чешме неподалік від Ізміру. Ми скористалися смішними пропозиціями в знаменитому Олімпусі.. - за три доби заплатили з напівпансіоном 420 лір або приблизно 1500 гривень. (зараз там є пропозиції по 250-350 лір на добу - це приблизно 1200 гривень на добу) Дійсно все не тільки змінилося, але й суттєво збільшилося в ціні. Але є дуже цікаві пропозиці - наприклад, на курортах термальних вод десь за 230 км від Анталії в районі міста Конья. Сам розглядаю питання поїхати - 4 доби 3 ночі за 400 лір - 1500 гривень - супер!!!! Ось наприклад таке в Анталії: номер на двох із сніданком в самому центрі за 220 лір або за 825 гривень... https://www.grupanya.com/antalya/firsat ... c=adl2-ccd Це із сніданком, діти до 6 років - безкоштовно, паркінг - безкоштовно.
ib_investor написав:Десь на 10-15 відсотків подорожчали послуги,
знайоми розповідав, нещодавньо вернувся із трурецьої вакації
із самого початку як корона бушувала що дурнувата турки демпінгували 50-70% на готелі!!!! хто сміливий - зекономив вагон грошей потім 30-40% знижки, зараз каже майже вернулось ДО всього безобразія
Мені особисто готелі не цікаві. Тим більше - турецькі в Анталії. Кожного разу одне те саме: зранку полив газонів, потім +35, вся ця волога випаровується і ти сидиш в тому готелі як в парнику. Тому в дупу Анталію, а якщо та локація - то виключно Кемер.
Для інших скажу: котрий рік бачу зниження цін. За таких умов дешевше кожного року орендувати найкращі, найдорожчі апартаменти в 10 метрах від моря і пляжу та приїжджати з гарними молодими дівчатами. Ніж кожного дня вештатися 1,5 кілометри в одну сторону, щоб із старушкою полежати на власній тряпочці.
ib_investor написав:А тобі, рило, нафіг та Болгарія?
Для інших скажу: котрий рік бачу зниження цін. За таких умов дешевше кожного року орендувати найкращі, найдорожчі апартаменти в 10 метрах від моря і пляжу та приїжджати з гарними молодими дівчатами. Ніж кожного дня вештатися 1,5 кілометри в одну сторону, щоб із старушкою полежати на власній тряпочці.
От де такі нарвані беруться, як ти? В Козятині? Чи з Жмеринки пишеш?
Давай пруфи! Фото моря, дівчат! Але на дівчині має бути написано маркером на сідниці - "для форумчан фінанс. юа.!"
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Тут у нас гілка, де оперують точними цифрами та фактами.
Факт 1. ВНП в Болгарії українцю отримати легко. Підкреслюю: не громадянство, а ВНП. Достатньоно інвестувати 300 000 (триста тисяч) ойро. Варіянти: а) інвестувати у віддалений сільский район - тоді поріг зменшується вдвічі. Список віддалених покинутих районів треба заздалегідь отримати у відповідному міністерстві. Не помилится! б) отримати за невеликі гроші довготривалу болгарьску візу як власнику квартири. Дає можливість перебувати на рік 180 днів. Правда, українець із біометричним паспортом і так може перебувати в Болгарії без візи 90 днів в кожні 180 днів. Але чому б і не заплатити за візу... в) скористатися спеціальною програмою для пенсіонерів - треба зварнутися спочатку до Посольства Болгарії в Україні та отримати відповідні документи. На цій гілці десь 1,5 роки тому єдин пан розповідав про те, що він скористався програмою. Чом би і не повторити комусь із форумчан.
АЛЕ ГОЛОВНЕ: за будь-яких умов ви не зможете жити в Болгарії цілий рік. Максимум 180 днів на рік...
Факт 2. Благодійність - штука приємна, чого би не інвестувати гроші в країну, яка за рівнем розвитку дорівнює Україні... Братському народу, який за часів СРСР ледь не став республікою номер 16 у складі, треба допомагати...
Факт 3. (далі буде)
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
ib_investor написав:А тобі, рило, нафіг та Болгарія?
Для інших скажу: котрий рік бачу зниження цін. За таких умов дешевше кожного року орендувати найкращі, найдорожчі апартаменти в 10 метрах від моря і пляжу та приїжджати з гарними молодими дівчатами. Ніж кожного дня вештатися 1,5 кілометри в одну сторону, щоб із старушкою полежати на власній тряпочці.
От де такі нарвані беруться, як ти? В Козятині? Чи з Жмеринки пишеш?
Давай пруфи! Фото моря, дівчат! Але на дівчині має бути написано маркером на сідниці - "для форумчан фінанс. юа.!"
Акурт, чи як тебе там, поясни форумчанам погано зрозумілий факт. Звідки у тебе така кількість безпорадних знайомих/друзів, які нічого самі не можуть зробити? Ані в питанні розібратися, ані почитати, ані перекладач онлайн включити, ані доїхати кудись... Декілька днів тому stm вже підіймала це питання, але ти, як і зазвичай, вирішив не звертати уваги і закидати її лайном. Розкажи мені розкажи... ))))