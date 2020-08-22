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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 737738739740>
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 10:15

  jump написав:
  ib_investor написав:Це все, звичайно, дуже цікаво, і про Мадуро, і про газ, і про товари без мита, і про геній Ердогана.
Але це точно гілка про нерухомість?


як відпочили на СонБері?
зеленина була у воді біля Несебру? штормило чи тихо?

асвабадітєлєй багато?

Просто прекрасний відпочинок. Ще на місці.
Штормило 3 дні, але море тепле.
Росіян майже нема. Україна, Польща, Румунія, плюс болгари наїздами п‘ятниця-неділя.
Курс на місці: 1,61 до долара, 1,90-1,92 до євро.
Ресторації заповнені, ціни не змінились.
Десь на 10-15 відсотків подорожчали послуги, в основному - розваги на морі.
Іншими словами - повне зубожіння і розруха.
Як там каже той письменник.. Проїжджати без зупинки треба :D :D :D
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 10:48

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  ib_investor написав:Десь на 10-15 відсотків подорожчали послуги,


знайоми розповідав, нещодавньо вернувся із трурецьої вакації

із самого початку як корона бушувала що дурнувата турки демпінгували 50-70% на готелі!!!!
хто сміливий - зекономив вагон грошей
потім 30-40% знижки, зараз каже майже вернулось ДО всього безобразія
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 11:06

Пан greenozon має рацію: до 01 липня були такі ціни на готелі, що я сам дивувався:
в старовинному містечку Калєчіі в центрі Анталії - там тілько бутік-готелі - із сніданком були весь час пропозиції на 130 лір номер на двох (приблизно 20 доларів).
Такі саме пропозиції були у готелі 5 зірок - перша лінія - в Чешме неподалік від Ізміру.
Ми скористалися смішними пропозиціями в знаменитому Олімпусі.. - за три доби заплатили з напівпансіоном 420 лір або приблизно 1500 гривень.
(зараз там є пропозиції по 250-350 лір на добу - це приблизно 1200 гривень на добу)
Дійсно все не тільки змінилося, але й суттєво збільшилося в ціні.
Але є дуже цікаві пропозиці - наприклад, на курортах термальних вод десь за 230 км від Анталії в районі міста Конья. Сам розглядаю питання поїхати - 4 доби 3 ночі за 400 лір - 1500 гривень - супер!!!!
Ось наприклад таке в Анталії: номер на двох із сніданком в самому центрі за 220 лір або за 825 гривень...
https://www.grupanya.com/antalya/firsat ... c=adl2-ccd
Це із сніданком, діти до 6 років - безкоштовно, паркінг - безкоштовно.

З 22 серпня відновили польоти на повітряних кулях в Каппадокії.
Задоволення не дешеве - орієнтир 90 доларів, включено трансфер з готелю та "легкий" сніданок перед польотом, але комусь цікаво (1 година польоту на повітряній кулі).
https://www.grupanya.com/nevsehir/firsa ... rc=d3-d3bd
А готель рекомендую ось такий - МЕНШЕ, ніж за 1000 гривень на добу із сніданком - але в такому готелі гадаю ви ніколи не бували... Подивіться фото...
https://www.grupanya.com/nevsehir/firsa ... irc=hp-csd
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 11:53

  greenozon написав:
  ib_investor написав:Десь на 10-15 відсотків подорожчали послуги,


знайоми розповідав, нещодавньо вернувся із трурецьої вакації

із самого початку як корона бушувала що дурнувата турки демпінгували 50-70% на готелі!!!!
хто сміливий - зекономив вагон грошей
потім 30-40% знижки, зараз каже майже вернулось ДО всього безобразія

Мені особисто готелі не цікаві. Тим більше - турецькі в Анталії.
Кожного разу одне те саме: зранку полив газонів, потім +35, вся ця волога випаровується і ти сидиш в тому готелі як в парнику.
Тому в дупу Анталію, а якщо та локація - то виключно Кемер.
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 12:18

Ну що там, пан ib_investror!
Хоч щось напишеш про нерухомість в Болгарії, якісь цифри, факти...
Щось для себе приготував для купівлі?
До чого прицінився?
Форумчани чекають...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 13:16

А тобі, рило, нафіг та Болгарія?

Для інших скажу: котрий рік бачу зниження цін.
За таких умов дешевше кожного року орендувати найкращі, найдорожчі апартаменти в 10 метрах від моря і пляжу та приїжджати з гарними молодими дівчатами.
Ніж кожного дня вештатися 1,5 кілометри в одну сторону, щоб із старушкою полежати на власній тряпочці.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 13:49

Легко пишеться таке з підвалу в Бучі)))

  ib_investor написав:А тобі, рило, нафіг та Болгарія?

Для інших скажу: котрий рік бачу зниження цін.
За таких умов дешевше кожного року орендувати найкращі, найдорожчі апартаменти в 10 метрах від моря і пляжу та приїжджати з гарними молодими дівчатами.
Ніж кожного дня вештатися 1,5 кілометри в одну сторону, щоб із старушкою полежати на власній тряпочці.

От де такі нарвані беруться, як ти?
В Козятині?
Чи з Жмеринки пишеш?

Давай пруфи!
Фото моря, дівчат!
Але на дівчині має бути написано маркером на сідниці - "для форумчан фінанс. юа.!" :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 13:51

Тут у нас гілка, де оперують точними цифрами та фактами.

Факт 1.
ВНП в Болгарії українцю отримати легко. Підкреслюю: не громадянство, а ВНП.
Достатньоно інвестувати 300 000 (триста тисяч) ойро.
Варіянти:
а) інвестувати у віддалений сільский район - тоді поріг зменшується вдвічі. Список віддалених покинутих районів треба заздалегідь отримати у відповідному міністерстві. Не помилится!
б) отримати за невеликі гроші довготривалу болгарьску візу як власнику квартири. Дає можливість перебувати на рік 180 днів. Правда, українець із біометричним паспортом і так може перебувати в Болгарії без візи 90 днів в кожні 180 днів. Але чому б і не заплатити за візу...
в) скористатися спеціальною програмою для пенсіонерів - треба зварнутися спочатку до Посольства Болгарії в Україні та отримати відповідні документи. На цій гілці десь 1,5 роки тому єдин пан розповідав про те, що він скористався програмою. Чом би і не повторити комусь із форумчан.

АЛЕ ГОЛОВНЕ: за будь-яких умов ви не зможете жити в Болгарії цілий рік. Максимум 180 днів на рік...

Факт 2. Благодійність - штука приємна, чого би не інвестувати гроші в країну, яка за рівнем розвитку дорівнює Україні... Братському народу, який за часів СРСР ледь не став республікою номер 16 у складі, треба допомагати...
Зображення

Факт 3. (далі буде)
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:13

  Долярчик написав:
  ib_investor написав:А тобі, рило, нафіг та Болгарія?

Для інших скажу: котрий рік бачу зниження цін.
За таких умов дешевше кожного року орендувати найкращі, найдорожчі апартаменти в 10 метрах від моря і пляжу та приїжджати з гарними молодими дівчатами.
Ніж кожного дня вештатися 1,5 кілометри в одну сторону, щоб із старушкою полежати на власній тряпочці.

От де такі нарвані беруться, як ти?
В Козятині?
Чи з Жмеринки пишеш?

Давай пруфи!
Фото моря, дівчат!
Але на дівчині має бути написано маркером на сідниці - "для форумчан фінанс. юа.!" :mrgreen: :lol:

Для тебе, особисто.
Сглотні там...
Тещі привіт :D :D :D

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ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:33

Акурт, чи як тебе там, поясни форумчанам погано зрозумілий факт.
Звідки у тебе така кількість безпорадних знайомих/друзів, які нічого самі не можуть зробити?
Ані в питанні розібратися, ані почитати, ані перекладач онлайн включити, ані доїхати кудись...
Декілька днів тому stm вже підіймала це питання, але ти, як і зазвичай, вирішив не звертати уваги і закидати її лайном.
Розкажи мені розкажи... ))))
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