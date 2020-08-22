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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 737738739740
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:42

  ib_investor написав:[quote=А тобі, рило, нафіг та Болгарія?

Для інших скажу: котрий рік бачу зниження цін.
За таких умов дешевше кожного року орендувати найкращі, найдорожчі апартаменти в 10 метрах від моря і пляжу та приїжджати з гарними молодими дівчатами.
Ніж кожного дня вештатися 1,5 кілометри в одну сторону, щоб із старушкою полежати на власній тряпочці.

От де такі нарвані беруться, як ти?
В Козятині?
Чи з Жмеринки пишеш?

Давай пруфи!
Фото моря, дівчат!
Але на дівчині має бути написано маркером на сідниці - "для форумчан фінанс. юа.!" :mrgree :lol:[/quote]
Для тебе, особисто.
Сглотні там...
Тещі привіт :D

Зображення[/quote]

========

Ну, на фоні Затоки, чи Южного і моя жінка може підіграти мені :mrgreen: це не означає, що це Туреччина. :mrgreen:
Але за старання 5 балів! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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