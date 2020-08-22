Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ib_investor написав:[quote=А тобі, рило, нафіг та Болгарія?
Для інших скажу: котрий рік бачу зниження цін. За таких умов дешевше кожного року орендувати найкращі, найдорожчі апартаменти в 10 метрах від моря і пляжу та приїжджати з гарними молодими дівчатами. Ніж кожного дня вештатися 1,5 кілометри в одну сторону, щоб із старушкою полежати на власній тряпочці.
От де такі нарвані беруться, як ти? В Козятині? Чи з Жмеринки пишеш?
Давай пруфи! Фото моря, дівчат! Але на дівчині має бути написано маркером на сідниці - "для форумчан фінанс. юа.!" :mrgree [/quote] Для тебе, особисто. Сглотні там... Тещі привіт
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Ну, на фоні Затоки, чи Южного і моя жінка може підіграти мені це не означає, що це Туреччина. Але за старання 5 балів!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Ну, на фоні Затоки, чи Южного і моя жінка може підіграти мені це не означає, що це Туреччина.
Це не Туреччина. Вид з балкону апартаментів не хочу постити, щоб не нанести непоправної шкоди твоєму ледь розвиненому мозку. А твої фото з якоїсь ригаловки, куди ти повіз сім‘ю пару років тому, я бачив. На ж*** тещі нічого писати не треба.