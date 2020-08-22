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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 738739740741
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 21:53

  greenozon написав:Нормально і в день!
Зображення


негоже жінку без купальника фоткати! :mrgreen:[/quote]
А шо эта за лужа посредине?
asin
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 21:58

Дуже слічно :lol:
Тіко беріть ту популю на треню, аби розтяжки посходили :oops: :lol:

а фото краєвидів скиньте 8)
Булгарі у моєму серці назавжди!
Неймовірний край![/quote]
Нема там розтяжок. А ящо й трохи є, то мінімально. І вони не сходять від тренувань)). А дупа в цілому норм! Нах той краєвид, якщо поруч така дупа))
asin
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 22:04

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  asin написав:А шо эта за лужа посредине?


тамка ходять дзюрити:-)
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 22:07

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  asin написав:Нема там розтяжок. А ящо й трохи є, то мінімально. І вони не сходять від тренувань)). А дупа в цілому норм! Нах той краєвид, якщо поруч така дупа))


йо! певні жи так! лише ніжне тренування аби ті мінімальні потягунці пройшли:-) а при гарному краєвиді на балькончику воно набагато перфектніше йде:_)

Хвала файним дупцям і приємним краєвидам:-)
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 22:09

  jump написав:
  asin написав:А шо эта за лужа посредине?


тамка ходять дзюрити:-)


Я думал там тазик стоит для этого
asin
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 22:12

  jump написав:
  asin написав:Нема там розтяжок. А ящо й трохи є, то мінімально. І вони не сходять від тренувань)). А дупа в цілому норм! Нах той краєвид, якщо поруч така дупа))


йо! певні жи так! лише ніжне тренування аби ті мінімальні потягунці пройшли:-) а при гарному краєвиді на балькончику воно набагато перфектніше йде:_)

Хвала файним дупцям і приємним краєвидам:-)

Пройде хіба, якщо сзаду пузиком постукувати по задку регулярно)))
asin
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 22:32

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Маразм крепчал...Пора принять таблэтку!Ветка превратилась в топик для вылаживания фото ж... и мерянья пиписками...А начиналось все с жизни в Турции и турецкой недвижимости :D Что ж такое то...Зашел почитать последние турецкие новости,а тут...Сборище вуайеристов и......... :mrgreen:
osafly
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Повідомлень: 592
З нами з: 29.05.14
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 22:45

  osafly написав:Маразм крепчал...Пора принять таблэтку!Ветка превратилась в топик для вылаживания фото ж... и мерянья пиписками...А начиналось все с жизни в Турции и турецкой недвижимости :D Что ж такое то...Зашел почитать последние турецкие новости,а тут...Сборище вуайеристов и......... :mrgreen:

не заздріть...
не гарно...
беріть си дупу і їдьте на краєвиди :lol:
jump
 
Повідомлень: 3203
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