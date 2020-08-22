негоже жінку без купальника фоткати! [/quote]
А шо эта за лужа посредине?
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Додано: Нед 23 сер, 2020 21:53
Додано: Нед 23 сер, 2020 21:58
Дуже слічно
Тіко беріть ту популю на треню, аби розтяжки посходили
а фото краєвидів скиньте
Булгарі у моєму серці назавжди!
Неймовірний край![/quote]
Нема там розтяжок. А ящо й трохи є, то мінімально. І вони не сходять від тренувань)). А дупа в цілому норм! Нах той краєвид, якщо поруч така дупа))
Додано: Нед 23 сер, 2020 22:04
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Нед 23 сер, 2020 22:07
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
йо! певні жи так! лише ніжне тренування аби ті мінімальні потягунці пройшли:-) а при гарному краєвиді на балькончику воно набагато перфектніше йде:_)
Хвала файним дупцям і приємним краєвидам:-)
Додано: Нед 23 сер, 2020 22:09
Додано: Нед 23 сер, 2020 22:12
Пройде хіба, якщо сзаду пузиком постукувати по задку регулярно)))
Додано: Нед 23 сер, 2020 22:32
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Маразм крепчал...Пора принять таблэтку!Ветка превратилась в топик для вылаживания фото ж... и мерянья пиписками...А начиналось все с жизни в Турции и турецкой недвижимости Что ж такое то...Зашел почитать последние турецкие новости,а тут...Сборище вуайеристов и.........
Додано: Нед 23 сер, 2020 22:45
не заздріть...
не гарно...
беріть си дупу і їдьте на краєвиди
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