Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ib_investor написав:[quote=А тобі, рило, нафіг та Болгарія?
Для інших скажу: котрий рік бачу зниження цін. За таких умов дешевше кожного року орендувати найкращі, найдорожчі апартаменти в 10 метрах від моря і пляжу та приїжджати з гарними молодими дівчатами. Ніж кожного дня вештатися 1,5 кілометри в одну сторону, щоб із старушкою полежати на власній тряпочці.
От де такі нарвані беруться, як ти? В Козятині? Чи з Жмеринки пишеш?
Давай пруфи! Фото моря, дівчат! Але на дівчині має бути написано маркером на сідниці - "для форумчан фінанс. юа.!" :mrgree [/quote] Для тебе, особисто. Сглотні там... Тещі привіт
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Ну, на фоні Затоки, чи Южного і моя жінка може підіграти мені це не означає, що це Туреччина. Але за старання 5 балів!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
ib_investor написав:куди ти повіз сім‘ю пару років тому, я бачив.
В нормальне місце я повіз!
Страшно було фотографувати удень, щоб потім, переглядаючи, знову не блювати?
Нормально і в день!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Дуже слічно Тіко беріть ту популю на треню, аби розтяжки посходили
а фото краєвидів скиньте Булгарі у моєму серці назавжди! Неймовірний край![/quote] Нема там розтяжок. А ящо й трохи є, то мінімально. І вони не сходять від тренувань)). А дупа в цілому норм! Нах той краєвид, якщо поруч така дупа))
Да... правда... я НЕ нервно курю в сторонке... Слава Богу, вечер провел в гостях... Hennessy Paradis... Никогда такого не пробовал ранее... Хозяин квартиры "2+1" сказал, что выдержка 20-30 лет... верю... цену не сказал... Новоселье наших украинцев... Никогда такого не делал: пакет с настоящим резанным табаком, машинка для формирования сигарет, на глазах табак превращается в полноценную сигарету, обалденный запах... приятный вечер на балконе в Анталии... с видом на апельсиновые деревья... вот так живут тут украинцы... Конечно, квартира в 90 квадратов полный фарш за 90 000 евро это не "Варшавский" в Киеве, но тоже приятно... А на ветке прикольно, да.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.