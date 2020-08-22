Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ib_investor написав:[quote=А тобі, рило, нафіг та Болгарія?
Для інших скажу: котрий рік бачу зниження цін. За таких умов дешевше кожного року орендувати найкращі, найдорожчі апартаменти в 10 метрах від моря і пляжу та приїжджати з гарними молодими дівчатами. Ніж кожного дня вештатися 1,5 кілометри в одну сторону, щоб із старушкою полежати на власній тряпочці.
От де такі нарвані беруться, як ти? В Козятині? Чи з Жмеринки пишеш?
Давай пруфи! Фото моря, дівчат! Але на дівчині має бути написано маркером на сідниці - "для форумчан фінанс. юа.!" :mrgree [/quote] Для тебе, особисто. Сглотні там... Тещі привіт
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Ну, на фоні Затоки, чи Южного і моя жінка може підіграти мені це не означає, що це Туреччина. Але за старання 5 балів!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
ib_investor написав:куди ти повіз сім‘ю пару років тому, я бачив.
В нормальне місце я повіз!
Страшно було фотографувати удень, щоб потім, переглядаючи, знову не блювати?
Нормально і в день!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Дуже слічно Тіко беріть ту популю на треню, аби розтяжки посходили
а фото краєвидів скиньте Булгарі у моєму серці назавжди! Неймовірний край![/quote] Нема там розтяжок. А ящо й трохи є, то мінімально. І вони не сходять від тренувань)). А дупа в цілому норм! Нах той краєвид, якщо поруч така дупа))
akurt написав:По поводу Испании и Турции. Есть еще одна разница: если Вы получили ВНЖ в Испании, и не находитесь там более 6-ти месяцев, то оно автоматически аннулируется. Приятный сюрприз, не правда-ли?
akurt, я же сакцентировал внимание, что лучше брать жилье от 500к евро в Испании.
Преимущества визы инвестора в Испании Свобода путешествий. С ВНЖ Испании пересекают границы стран Шенгенского договора без виз.
Нет требований по постоянному проживанию. В отличие от обычного ВНЖ, Золотая виза Испании не обязывает проживать в стране 183 дня в году. Участник программы должен находиться в Испании минимум семь дней в году. Если инвестор хочет получить ПМЖ и испанское гражданство, ему нужно жить в стране постоянно.
Оформление за 2–3 месяца. Это намного быстрее, чем оформление ВНЖ в общем порядке, которое может затянуться на годы.
ВНЖ для всей семьи. Получают резидентство в стране инвестор, супруг/а и несовершеннолетние дети. В заявку также можно включить родителей и совершеннолетних детей, если они находятся на иждивении главного заявителя.
Право на работу. Виза инвестора позволяет заявителю получить карточку резиденции с правом работы для себя и ближайших членов семьи.
Лечение. По медицинской страховке Cuadro medico sin copago доступны бесплатные посещения врачей, вызов «скорой», госпитализация, лечение и операции.
Водительское удостоверение ЕС. Инвестор сможет купить и зарегистрировать автомобиль.
Образование детей в школах и университетах. Дети будут учиться в государственных и частных школах страны, а также получат высшее образование.
Отсутствие налогового резидентства в Испании. Инвестор не должен подавать налоговую декларацию, если пребывает на территории страны менее 183 дней.
Не нужно сдавать экзамены на знание испанского языка и истории страны.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne) now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange