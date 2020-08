Додано: Пон 24 сер, 2020 07:08

akurt написав: По поводу Испании и Турции.

Есть еще одна разница: если Вы получили ВНЖ в Испании, и не находитесь там более 6-ти месяцев, то оно автоматически аннулируется.

Приятный сюрприз, не правда-ли?

akurt, я же сакцентировал внимание, что лучше брать жилье от 500к евро в Испании.

Преимущества визы инвестора в Испании

Свобода путешествий. С ВНЖ Испании пересекают границы стран Шенгенского договора без виз.



Нет требований по постоянному проживанию. В отличие от обычного ВНЖ, Золотая виза Испании не обязывает проживать в стране 183 дня в году. Участник программы должен находиться в Испании минимум семь дней в году. Если инвестор хочет получить ПМЖ и испанское гражданство, ему нужно жить в стране постоянно.



Оформление за 2–3 месяца. Это намного быстрее, чем оформление ВНЖ в общем порядке, которое может затянуться на годы.



ВНЖ для всей семьи. Получают резидентство в стране инвестор, супруг/а и несовершеннолетние дети. В заявку также можно включить родителей и совершеннолетних детей, если они находятся на иждивении главного заявителя.



Право на работу. Виза инвестора позволяет заявителю получить карточку резиденции с правом работы для себя и ближайших членов семьи.



Лечение. По медицинской страховке Cuadro medico sin copago доступны бесплатные посещения врачей, вызов «скорой», госпитализация, лечение и операции.



Водительское удостоверение ЕС. Инвестор сможет купить и зарегистрировать автомобиль.



Образование детей в школах и университетах. Дети будут учиться в государственных и частных школах страны, а также получат высшее образование.



Отсутствие налогового резидентства в Испании. Инвестор не должен подавать налоговую декларацию, если пребывает на территории страны менее 183 дней.



Не нужно сдавать экзамены на знание испанского языка и истории страны.