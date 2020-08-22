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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 738739740741>
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:42

  ib_investor написав:[quote=А тобі, рило, нафіг та Болгарія?

Для інших скажу: котрий рік бачу зниження цін.
За таких умов дешевше кожного року орендувати найкращі, найдорожчі апартаменти в 10 метрах від моря і пляжу та приїжджати з гарними молодими дівчатами.
Ніж кожного дня вештатися 1,5 кілометри в одну сторону, щоб із старушкою полежати на власній тряпочці.

От де такі нарвані беруться, як ти?
В Козятині?
Чи з Жмеринки пишеш?

Давай пруфи!
Фото моря, дівчат!
Але на дівчині має бути написано маркером на сідниці - "для форумчан фінанс. юа.!" :mrgree :lol:[/quote]
Для тебе, особисто.
Сглотні там...
Тещі привіт :D

Зображення[/quote]

========

Ну, на фоні Затоки, чи Южного і моя жінка може підіграти мені :mrgreen: це не означає, що це Туреччина. :mrgreen:
Але за старання 5 балів! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 16:17

  flyman написав:От думаю, може то хлопу з Тернопілького села взяти яку доярку і злітати?
акурт, що скажеш?

чи ліпше в Гєнічєск/Бердянськ чи Скадовськ?


Лучше съезди с Кузмичем просто в коровник-это вообще бесплатно.For deer-its free! Видеоинструкция ниже :mrgreen: :mrgreen: -
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 21:06

  ib_investor написав:
  Долярчик написав:
  ib_investor написав:куди ти повіз сім‘ю пару років тому, я бачив.

В нормальне місце я повіз!

Страшно було фотографувати удень, щоб потім, переглядаючи, знову не блювати?

Нормально і в день!
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 21:13

Нормально і в день!
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негоже жінку без купальника фоткати! :mrgreen:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 21:22

  greenozon написав:
Нормально і в день!
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негоже жінку без купальника фоткати! :mrgreen:

мала бути наколка на дупі "фінанс Долярчика", нізачот
Востаннє редагувалось flyman в Нед 23 сер, 2020 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 21:53

  greenozon написав:Нормально і в день!
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негоже жінку без купальника фоткати! :mrgreen:[/quote]
А шо эта за лужа посредине?
asin
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 21:58

Дуже слічно :lol:
Тіко беріть ту популю на треню, аби розтяжки посходили :oops: :lol:

а фото краєвидів скиньте 8)
Булгарі у моєму серці назавжди!
Неймовірний край![/quote]
Нема там розтяжок. А ящо й трохи є, то мінімально. І вони не сходять від тренувань)). А дупа в цілому норм! Нах той краєвид, якщо поруч така дупа))
asin
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 22:04

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  asin написав:А шо эта за лужа посредине?


тамка ходять дзюрити:-)
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 07:08

  akurt написав:По поводу Испании и Турции.
Есть еще одна разница: если Вы получили ВНЖ в Испании, и не находитесь там более 6-ти месяцев, то оно автоматически аннулируется.
Приятный сюрприз, не правда-ли?

akurt, я же сакцентировал внимание, что лучше брать жилье от 500к евро в Испании.
Преимущества визы инвестора в Испании
Свобода путешествий. С ВНЖ Испании пересекают границы стран Шенгенского договора без виз.

Нет требований по постоянному проживанию. В отличие от обычного ВНЖ, Золотая виза Испании не обязывает проживать в стране 183 дня в году. Участник программы должен находиться в Испании минимум семь дней в году. Если инвестор хочет получить ПМЖ и испанское гражданство, ему нужно жить в стране постоянно.

Оформление за 2–3 месяца. Это намного быстрее, чем оформление ВНЖ в общем порядке, которое может затянуться на годы.

ВНЖ для всей семьи. Получают резидентство в стране инвестор, супруг/а и несовершеннолетние дети. В заявку также можно включить родителей и совершеннолетних детей, если они находятся на иждивении главного заявителя.

Право на работу. Виза инвестора позволяет заявителю получить карточку резиденции с правом работы для себя и ближайших членов семьи.

Лечение. По медицинской страховке Cuadro medico sin copago доступны бесплатные посещения врачей, вызов «скорой», госпитализация, лечение и операции.

Водительское удостоверение ЕС. Инвестор сможет купить и зарегистрировать автомобиль.

Образование детей в школах и университетах. Дети будут учиться в государственных и частных школах страны, а также получат высшее образование.

Отсутствие налогового резидентства в Испании. Инвестор не должен подавать налоговую декларацию, если пребывает на территории страны менее 183 дней.

Не нужно сдавать экзамены на знание испанского языка и истории страны.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 08:00

  San написав:akurt, я же сакцентировал внимание, что лучше брать жилье от 500к евро в Испании.


Тут и к бабке не ходить: за 500К надо брать...
Эх, если бы еще в Испанию как-то и попасть можно было...

х х х
Но не отвлекаемся от темы. Тут почти уговорили уже форумчан переезжать в Болгарию.
В самом деле - чего бы и нет?

Факт 3.
Свежие данные по реальным сделкам в самых сладких городах Болгарии: Варне и в Бургасе.
Подчеркаваю: реальные сделки по состянию с 1 апреля по 30 июня 2020.
Итак, покупаем жилье в Бургасе.
Зображення
А теперь в Варне.
Зображення
Думаем и берем, пока есть...
Примечание: в Варне больше всего реализованных сделок в ж.к. Бриз - это 1200 м до пляжа.
Что интересно, пляж называется "Скрытый пляж".
Зображення
Виртуальное путешествие по пляжу можно осуществить здесь. Рекомендую... Лето же...
https://www.google.com/maps/place/Hidde ... 27.9624779
Востаннє редагувалось akurt в Пон 24 сер, 2020 08:51, всього редагувалось 3 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+ib_investor+Понаехал+flyman.
akurt
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