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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 738739740741
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 08:11

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  greenozon написав:негоже жінку без купальника фоткати!

То не жінка, то чужа дитина попала в кадр!
Я фоткав просто подвір'я, басейн, місцевість :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 08:50

Як фотки добавляти? В мене , чомусь , немає такого в меню створення повідомлення.
Bolt
 
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