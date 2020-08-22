То не жінка, то чужа дитина попала в кадр!
Я фоткав просто подвір'я, басейн, місцевість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 сер, 2020 08:11
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
То не жінка, то чужа дитина попала в кадр!
Я фоткав просто подвір'я, басейн, місцевість
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 24 сер, 2020 08:50
Як фотки добавляти? В мене , чомусь , немає такого в меню створення повідомлення.
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