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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 сер, 2020 08:50
Як фотки добавляти? В мене , чомусь , немає такого в меню створення повідомлення.
Додано: Пон 24 сер, 2020 10:01
Bolt
выбрать станлартный ответ. Сверху справа над полем ввода текста кнопка Img
Додано: Пон 24 сер, 2020 11:13
З Днем незалежності, українці!
Всього-всього-всього нам, і щоб все було добре
Додано: Пон 24 сер, 2020 20:12
З днем незалежності Туреччини, Акурт!
Аби курортна нерухомість добре продавалась, і щоб ти завжди мав кошти на йогурт і керосин для свого авто!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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